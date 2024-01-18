2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı. Chrishopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin 13 adaylık zirveye yerleşirken Emma Stone'un başrolünde yer aldığı Poor Things (Zavallılar) 11 adaylık kazandı. Ödüller 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak. İşte BAFTA adayları...
Ödül sezonu Hollywood'da hız kesmeden devam ediyor. BAFTA adayları açıklandı. 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.
En çok adaylık kazanan yapımlar
13 - Oppenheimer
11 - Poor Things
9 - Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest
7 - Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro
6 - All of Us Strangers
5 - Barbie and Saltburn
İşte BAFTA adayları tam listesi...