2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

Ödül sezonu Hollywood'da hız kesmeden devam ediyor. BAFTA adayları açıklandı. 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.

En çok adaylık kazanan yapımlar

13 - Oppenheimer

11 - Poor Things

9 - Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest

7 - Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro

6 - All of Us Strangers

5 - Barbie and Saltburn

İşte BAFTA adayları tam listesi...