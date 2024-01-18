2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı. Chrishopher Nolan imzalı Oppenheimer filminin 13 adaylık zirveye yerleşirken Emma Stone'un başrolünde yer aldığı Poor Things (Zavallılar) 11 adaylık kazandı. Ödüller 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak. İşte BAFTA adayları...

2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 1

Ödül sezonu Hollywood'da hız kesmeden devam ediyor. BAFTA adayları açıklandı. 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak ödül törenini Doctor Who yıldızı David Tennant sunacak.

En çok adaylık kazanan yapımlar

13 - Oppenheimer
11 - Poor Things
9 - Killers of the Flower Moon and The Zone of Interest
7 - Anatomy of a Fall, The Holdovers and Maestro
6 - All of Us Strangers
5 - Barbie and Saltburn

İşte BAFTA adayları tam listesi...

N-LIFE HABERLERİ

2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 2

EN İYİ FİLM

  • Anatomy of a Fall
  • The Holdovers
  • Killers of the Flower Moon
  • Oppenheimer
  • Poor Things
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 3

EN İYİ İNGİLİZ YAPIMI FİLM

  • All of Us Strangers
  • How to Have Sex
  • Napoleon
  • The Old Oak
  • Poor Things
  • Rye Lane
  • Saltburn
  • Scrapper
  • Wonka
  • The Zone of Interest
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 4

EN İYİ YÖNETMEN

  • All of Us Strangers – Andrew Haigh
  • Anatomy of a Fall – Justine Triet
  • The Holdovers – Alexander Payne
  • Maestro – Bradley Cooper
  • Oppenheimer – Christopher Nolan
  • The Zone of Interest – Jonathan Glazer
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 5

ORİJİNAL SENARYO

  • Anatomy of a Fall
  • Barbie
  • The Holdovers
  • Maestro
  • Past Lives
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 6

EN İYİ KADIN OYUNCU

  • Fantasia Barrino – The Color Purple
  • Sandra Hüller – Anatomy of a Fall
  • Carey Mulligan – Maestro
  • Vivian Oparah – Rye Lane
  • Margot Robbie – Barbie
  • Emma Stone – Poor Things
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 7

EN İYİ ERKEK OYUNCU

  • Bradley Cooper – Maestro
  • Colman Domingo – Rustin
  • Paul Giamatti – The Holdovers
  • Barry Keoghan – Saltburn
  • Cillian Murphy – Oppenheimer
  • Teo Yoo – Past Lives
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 8

EN İYİ KOSTÜM

  • Barbie - Jacqueline Durran
  • Killers of the Flower Moon- Jacqueline West
  • Napoleon, Dave Crossman - Janty Yates
  • Oppenheime - Ellen Mirojnick
  • Poor Things- Holly Waddington
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 9

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Robert De Niro – Killers of the Flower Moon
  • Robert Downey Jr – Oppenheimer
  • Jacob Elordi – Saltburn
  • Ryan Gosling – Barbie
  • Paul Mescal – All of Us Strangers
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 10

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Emily Blunt – Oppenheimer
  • Danielle Brooks – The Color Purple
  • Claire Foy – All of Us Strangers
  • Sandra Hüller – The Zone of Interest
  • Rosamund Pike – Saltburn
  • Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 11

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

  • All of Us Strangers
  • American Fiction
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • The Zone of Interest
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 12

EN İYİ OYUNCU KADROSU

  • All of Us Strangers
  • Anatomy of a Fall
  • The Holdovers
  • How to Have Sex
  • Killers of The Flower Moon
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 13

EN İYİ ANİMASYON

  • The Boy And The Heron
  • Chicken Run: Dawn of the Nugget
  • Elemental
  • Spider-Man: Across the Spider-Verse
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 14

EN İYİ BELGESEL

  • 20 Days In Mariupol
  • American Symphony
  • Beyond Utopia
  • Still: A Michael J. Fox Movie
  • Wham!
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 15

EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

  • Killers of The Flower Moon
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • Saltburn
  • Spider-Man: Across the Spider-Verse
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 16

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

  • Killers of the Flower Moon-
  • Maestro
  • Napoleon
  • Oppenheimer
  • Poor Things

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

  • The Creator
  • Guardians of the Galaxy Vol. 3
  • Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
  • Napoleon
  • Poor Things
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 17

BAFTA YÜKSELEN YILDIZ

  • Phoebe Dynevor
  • Ayo EdebiriJ
  • Jacob Elordi
  • Mia Mckenna-Bruce
  • Sophie Wilde

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

  • Killers of the Flower Moon
  • Maestro
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • The Zone of Interest
2024 BAFTA Ödülleri adayları açıklandı - 18

EN İYİ SET TASARIMI

  • Barbie
  • Killers of the Flower Moon
  • Oppenheimer
  • Poor Things
  • The Zone of Interest

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ

  • Festival of Slaps
  • Gorka
  • Jellyfish and Lobster
  • Such a Lovely Day
  • Yellow
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