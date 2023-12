2024 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) adayları açıklandı

2024 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) için adaylar belirlendi. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie filmi, 18 adaylık kazanarak rekor kırdı.

Daha önce en fazla 2022'de "Everything Everywhere All At Once", 2017'de de "The Shape of Water", 14'er adaylık almıştı.

"Oppenheimer" ile Yorgos Lanthimos’un bilim kurgu- fantastik türdeki filmi "Poor Things" de 13'er adaylıkla Barbie'nin hemen arkasında yer aldı.



Gelecek yıl 29'uncusu düzenlenecek Eleştirmenlerin Ödülleri'nde (Critics' Choice) kazananlar 14 Ocak'ta komedyen Chelsea Handler'ın sunacağı törenle duyurulacak.

İşte 2024 Eleştirmenlerin Ödülleri (Critics' Choice) adayları...