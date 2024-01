2024 Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ



"The Bear"



EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)



Jeremy Allen White, “The Bear”



EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)



Ayo Edebiri, "The Bear"



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA)



Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)



Meryl Streep, "Only Murders in the Building"