2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alabileceği konuşulmaya başlandı bile. Variety 2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek aktörleri sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek aktörler...
İLK 5'TE YER ALAN İSİMLER
10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...
Cillian Murphy - Oppenheimer
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin başrol oyuncusu performansıyla övgü toplamayı başardı.