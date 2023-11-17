2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alabileceği konuşulmaya başlandı bile. Variety 2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek aktörleri sıraladı. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek aktörler...

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 1

İLK 5'TE YER ALAN İSİMLER

10 Mart 2024'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilecek oyuncular şöyle...

Cillian Murphy - Oppenheimer

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin başrol oyuncusu performansıyla övgü toplamayı başardı.

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 2

Bradley Cooper - Maestro

Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan filmde Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'i canlandıran Bradley Cooper'ın değişimi uzun süre gündem olmayı başardı.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 3

Jeffrey Wright - American Fiction

Cord Jefferson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, ünlü oyuncu Monk adında hayal kırıklığına uğramış bir yazara hayat veriyor. Canlandırdığı rollere kendini adamasıyla bilinen ABD'li oyuncu performansıyla övgü topladı.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 4

Paul Giamatti - The Holdovers

Alexander Payne'in yönettiği film, üç farklı insanın New England'da iki hafta boyunca yoğun kar altında komik serüvenler paylaşmasını konu alıyor.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 5

Colman Domingo - Rustin

Yönetmen koltuğunda George C. Wolfe'un oturduğu film, 1963'te insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini anlatıyor. Rustin'i canlandıran ABD'li oyuncu Colman Domingo, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 6

Oscar tahminlerine göre, bu beş ismin yanı sıra Leonardo DiCaprio, Andrew Scott, Adam Driver, Matt Damon ve Anthony Hopkins de Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilir.

Özellikle, Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nin en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri - 7

Son olarak 2020'de Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki performansıyla Oscar'a aday olan Leonardo DiCaprio'nun ikinci kez ödül kazanabileceği düşünülüyor.

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