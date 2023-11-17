2024 Oscar Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu tahminleri

Oscar tahminlerine göre, bu beş ismin yanı sıra Leonardo DiCaprio, Andrew Scott, Adam Driver, Matt Damon ve Anthony Hopkins de Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilebilir.

Özellikle, Leonardo DiCaprio Killers of the Flower Moon filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nin en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.