2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar

KADINLARIN SENESİ

Kadın film yönetmenleri bu yılın 2024 Oscar adaylığıyla bir dönüm noktasına ulaştı. Tarihte ilk kez, en iyi film dalında aday gösterilen 10 filmden üçü (Greta Gerwig'den "Barbie", Justine Triet'den "Anatomy of a Fall" ve Celine Song'dan "Past Lives") kadın yönetmen tarafından yönetildi.

Aday gösterilen 10 filmden yedisinin yapımcılığını da kadınlar üstlendi. Bunlar arasında Emma Stone, Margot Robbie, Emma Thomas , Marie-Ange Luciani, Amy Durning ve Kristie Macosko Krieger, Ewa Puszczynska ve Pamela Koffler ve Christine Vachon yer alıyor.

Kadınların yapımcılığını üstlendiği filmler için en iyi film adaylığı açısından en büyük yıl, 2019 yılıydı. İngilizce olmayan "Parasite" filmiyle en iyi filmi kazanan ilk asyalı kadın olan Kwak Sin-ae'nin de bulunduğu 2019 yılında düzenlenen 91. Oscar ödülleri'nde kadın yapımcıların yer aldığı sekiz film sunulmuştu.