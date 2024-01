2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar

İKİ ŞARKI DA ADAY OLDU

"Barbie", 2017'deki "La La Land "den bu yana en iyi orijinal şarkı dalında "I'm Just Ken" ve "What Was I Made For?" ile iki adaya sahip ilk film oldu.

Geçmişte "Enchanted", "Dreamgirls", "Beauty and the Beast" ve "The Lion King" filmlerinin üç şarkısı aday gösterilmişti, fakat hiçbiri kazanamamıştı. 2008'de getirilen bir kuralla artık film başına sadece iki şarkıya izin veriliyor.