2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar

Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adayları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Oppenheimer 13 adaylıkla zirveye yerleşirken Poor Things 11 adaylık kazandı. 96. Akademi Ödülleri bu yıl birçok ilke imza attı. İşte 2024 Oscar Ödülleri'ne dair her şey....

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 1

KADINLARIN SENESİ

Kadın film yönetmenleri bu yılın 2024 Oscar adaylığıyla bir dönüm noktasına ulaştı. Tarihte ilk kez, en iyi film dalında aday gösterilen 10 filmden üçü (Greta Gerwig'den "Barbie", Justine Triet'den "Anatomy of a Fall" ve Celine Song'dan "Past Lives") kadın yönetmen tarafından yönetildi.

Aday gösterilen 10 filmden yedisinin yapımcılığını da kadınlar üstlendi. Bunlar arasında Emma  Stone, Margot Robbie, Emma Thomas , Marie-Ange Luciani, Amy Durning ve Kristie Macosko Krieger, Ewa Puszczynska ve Pamela Koffler ve Christine Vachon yer alıyor. 

Kadınların yapımcılığını üstlendiği filmler için en iyi film adaylığı açısından en büyük yıl, 2019 yılıydı. İngilizce olmayan "Parasite" filmiyle en iyi filmi kazanan ilk asyalı kadın olan Kwak Sin-ae'nin de bulunduğu 2019 yılında düzenlenen 91. Oscar ödülleri'nde kadın yapımcıların yer aldığı sekiz film sunulmuştu. 

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 2

İLK KEZ ADAY OLDULAR

En iyi erkek oyuncu kategorisinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen üç isim var: Colman Domingo, Jeffrey Wright ve Cillian Murphy. Kategorideki diğer iki aday Paul Giamatti ve Bradley Cooper, daha önce de aday gösterilmişlerdi.

Giamatti'nin ikinci, Cooper'ın ise çeşitli kategorilerde 12 adaylığı var ancak ikisi de henüz Oscar  kazanamadı.

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 3

İKİ FİLMİN BAŞROLÜNDE AYNI OYUNCU

Her biri beş dalda Oscar'a aday gösterilen "The Zone of Interest" ve "Anatomy of a Fall", aynı yıl içinde en iyi film dalında aday gösterilen İngilizce dışındaki ilk iki film oldu.

Üstelik iki filmin başrolünde de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü adayı Sandra Hüller yer alıyor. 

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 4

İKİ ŞARKI DA ADAY OLDU

"Barbie", 2017'deki "La La Land "den bu yana en iyi orijinal şarkı dalında "I'm Just Ken" ve "What Was I Made For?" ile  iki adaya sahip ilk film oldu.  

Geçmişte "Enchanted", "Dreamgirls", "Beauty and the Beast" ve "The Lion King" filmlerinin üç şarkısı aday gösterilmişti, fakat hiçbiri kazanamamıştı. 2008'de getirilen bir kuralla artık film başına sadece iki şarkıya izin veriliyor.

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 5

JODIE FOSTER'IN DÖNÜŞÜ

Jodie Foster, 1977'de Martin Scorsese'nin "Taxi Driver" filmindeki ilk adaylığıyla 14 yaşından itibaren Akademi Ödülleri'nin vazgeçilmezi oldu. Bu yıl, uzun bir aradan sonra en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığıyla geri döndü.

Netflix'in gerçek bir hikayeye dayanan "Nyad" filmiyle beşinci Oscar adaylığını elde etti ve bu Foster'ın 29 yıl aradan sonra ilk adaylığı oldu.En son 1995 yılında "Nell" ile aday gösterilmişti.

Daha önce 1989'da "The Accused" ve 1992'de "The Silence of the Lambs" ile iki kez kazanmıştı. Foster'ın kendi kategorisindeki oyuncuların toplamından daha fazla adaylığı var. Yarıştığı diğer oyuncular Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera ve Da'Vine Joy Randolph ilk kez aday oldular.

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 6

JOHN WILLIAMS VE WALT DISNEY'İN YARIŞI

John Williams şaşırtıcı rakamlara ulaşmaya devam ediyor.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" filminin orijinal müziğini yazarak 91 yaşında tarihin en yaşlı adayı olan Williams, geçen yıl 90 yaşında ulaştığı rekorunu bu sene kırmış oldu.

Williams 49'u özgün müzik ve beşi özgün şarkı olmak üzere 54 kez aday gösterilerek yaşayan en çok aday gösterilen kişi oldu. Walt Disney'in 59 adaylık rekorunu geçmesi için beş adaylığa daha ihtiyacı var.

Williams 54 adaylığın sadece beşinde kazandı ve 1994'te "Schindler's List" filminin müziğinden bu yana ödül alamayarak son 22 adaylığından da eli boş döndü.

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 7

SPIELBERG VE SCORSESE

Steven Spielberg bu yıl Akademi Ödülü almaya hak kazanan bir film yönetmedi ama yapımcılığını üstlendiği "Maestro" ile adaylık elde etmeyi başardı. Bradley Cooper'ın yönettiği film en iyi filmi kazanırsa ünlü yönetmen dördüncü Oscar'ı olacak. Bu arada Scorsese, 10. en iyi yönetmen adaylığıyla arkadaşı Spielberg'i geride bıraktı.

Her ikisi de 12 kez aday gösterilip üç kez kazanan William Wyler'ı geride bıraktı. Spielberg dokuz adaylıkla yönetmen dalında Scorsese'nin gerisinde kalırken, galibiyet sayısında ikiye bir üstünlük sağladı.

81 yaşındaki Scorsese, John Huston'ın 1986'da "Prizzi'nin Onuru" ile 79 yaşında aldığı adaylığı geride bırakarak en yaşlı En İyi Yönetmen adayı oldu.

2024 Oscar Ödülleri hakkında her şey: İlkler ve tarihe geçecek anlar - 8

15.  KEZ ADAY OLMAYI BAŞARDI

En iyi özgün şarkıdan bahsetmişken, Diane Warren'ın son Oscar rakamlarını açıklamamak olmazdı.

"Flamin' Hot" filmindeki "The Fire Inside" şarkısıyla bu yıl en iyi özgün şarkı dalında 15. ve üst üste yedinci kez aday gösterildi.

Fakat henüz Oscar ile buluşamadı. 

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