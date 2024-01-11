2024'ün merakla beklenen albümleri
2024'ün ilk günlerinde Variety yeni yılda dinleyicilerle buluşacak albümleri listeledi. İşte 2024 yılının merakla beklenen albümleri...
Taylor Swift / Reputation (Taylor's Version)
2023'ün en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan Taylor Swift, Grammy ödüllü "1989" albümünün yeni versiyonunu hayranlarına sunacak.
Şarkıcı, daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydetti.