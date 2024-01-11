2024'ün merakla beklenen albümleri

Rihanna

Rihanna, birkaç hafta önce Entertainment Tonight'a verdiği röportajda 2024'te dokuzuncu albümünü çıkaracağına dair ipucu vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"Daima turne yapmak isteriz. Yeni müzik olduğunda turne yapmak istiyorum. Son turnem uzun zaman önceydi. Hayranlarımın yeni albüm beklemesinin onların hakkı olduğunu düşünüyorum."