2024'ün merakla beklenen albümleri

2024'ün ilk günlerinde Variety yeni yılda dinleyicilerle buluşacak albümleri listeledi. İşte 2024 yılının merakla beklenen albümleri...

2024'ün merakla beklenen albümleri - 1

Taylor Swift / Reputation (Taylor's Version)

2023'ün en çok konuşulan ünlü isimlerinden biri olan Taylor Swift, Grammy ödüllü "1989" albümünün yeni versiyonunu hayranlarına sunacak.

Şarkıcı, daha önce yapımcı Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydetti.

N-LIFE HABERLERİ

2024'ün merakla beklenen albümleri - 2

Jennifer Lopez / This Is Me... Now

16 Şubat'ta dinleyici ile buluşacak olan albümdeki şarkılar; Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 3

Usher / Coming Home

Usher'ın dokuzuncu stüdyo albümü 9 Şubat'ta dinleyicilerle buluşacak.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 4

Rihanna

Rihanna, birkaç hafta önce Entertainment Tonight'a verdiği röportajda 2024'te dokuzuncu albümünü çıkaracağına dair ipucu vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daima turne yapmak isteriz. Yeni müzik olduğunda turne yapmak istiyorum. Son turnem uzun zaman önceydi. Hayranlarımın yeni albüm beklemesinin onların hakkı olduğunu düşünüyorum."

2024'ün merakla beklenen albümleri - 5

Shakira

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 2024'te yeni bir albüm çıkaracağını ve ilk kez dünya çapında bir turneye çıkacağını "Sanırım bu benim hayatımın turu olacak. Çok heyecanlıyım" sözleriyle doğruladı.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 6

Justin Timberlake

Justin Timberlake'in 2024'te piyasada olması beklenen yeni projesi, 2018'deki Man of the Woods'tan bu yana ilk çalışması olacak.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 7

Selena Gomez

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Selena Gomez, daha önce bir sonraki solo albümünün Şubat ayı civarında çıkacağını açıklamıştı.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 8

Elton John

Sir lakaplı Elton John, Bernie Taupin ile yeni bir albüm üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını söylemişti.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 9

Ariana Grande

Müziğe birkaç yıl ara veren Ariana Grande, yedinci albümünün 2024'te çıkacağını doğruladı.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 10

Kanye West / Vultures

Geçtiğimiz haftalarda "Vultures"ın lansmanını yapan Kanye West'in albümünü 2024'ün ilk aylarında yayınlaması bekleniyor.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 11

Dua Lipa

Dua Lipa'nın üçüncü albümünün çıkış tarihi ya da adı henüz belli değil.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 12

Billie Eilish

Aralık ayında Jimmy Fallon'un programına katılan Billie Eilish, adını açıklamadığı albümünün neredeyse bittiğini duyurdu.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 13

Camila Cabello

2022'den bu yana albüm çıkarmayan Camila Cabello, 2024 yılında özel bir müzik çalışması yapacağını takipçileriyle paylaştı.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 14

Halsey

5. stüdyo albümü için çalışan Halsey, albümün çıkış tarihi veya şarkı listesi hakkında herhangi bir vermedi.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 15

SZA/ Lana

Lana adlı albümü için Variety'e konuşan SZA, "Yedi ila 10 şarkıdan oluşuyor ve bu sonbaharda çıkacak" demişti.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 16

Kate Hudson

Oyuncu Kate Hudson, şarkıcılığa adım attığını ve ilk albümünü 2024'te çıkaracağını Jimmy Fallon’ın sunduğu ‘The Tonight Show'da duyurdu.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 17

Green Day / Saviors

Green Day, “Saviors” adlı 14. stüdyo albümünü 19 Ocak'ta yayınlayacak.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 18

J Balvin

J Balvin henüz çıkacak albümünün adını paylaşmasa da nota kaydetmeden önce isme karar verdiğini belirtiyor.

2024'ün merakla beklenen albümleri - 19

Sheryl Crow / Evolution

Sheryl Crow 6 yıl aradan sonra 29 Mart'ta çıkacak olan "Evolution" albümünü sevenleriyle buluşturacak.

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