21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başlıyor

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 11:57
Bu yıl 11- 19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali dünyanın önde gelen klasik müzik sanatçılarını ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülü sahibi olan festivalde kültür sanat dünyasının yetkin isimleri tarafından şiir, müzik ve edebiyat dinletileri ve topluluk konserleri gerçekleştirilecek.
NG Afyon, bu sene de Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin destekçileri arasında yer alarak festival kapsamındaki Pavol Prazenica piyano resitaline, Kandemir Basmacıoğlu piyano resitaline ve Trio Novus konserine ev sahipliği yapacak.
Festival, Türkiye’nin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlarken medeniyetler arası dostluğun en güzel örneklerinden birini sunacak. Dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Türkiye ve Prag’dan öğrencilerin vereceği konserlerle tam bir klasik müzik şöleni yaratılacak festivalde duayenlerin konuşmacı olduğu söyleşiler de düzenlenecek.
Festivalde dokuz gün boyunca konserler, söyleşiler, edebiyat ve müzik dinletileriyle sanat severlere müzik dolu anlar yaşatılacak. Festivalin kapanış konseri olan Veloce String Quartet Gün Batımı Konseri ise 19 Mayıs Perşembe günü Ayazini Frig Vadisi’nde gerçekleşecek.
Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem’in üstlendiği 21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde Haydar Ergülen, Yalvaç Ural, Metin Celal, Yavuz Ekinci, Engin Akın, Artun Ünsal, Bülent Özgören, Mehmet Ömür’ün konuşmacı olduğu müzik, edebiyat, yemek, fotoğraf konulu söyleşiler düzenlenecek.