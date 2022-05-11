21. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başlıyor

SÖYLEŞİLER DE DÜZENLENECEK

NG Afyon, bu sene de Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin destekçileri arasında yer alarak festival kapsamındaki Pavol Prazenica piyano resitaline, Kandemir Basmacıoğlu piyano resitaline ve Trio Novus konserine ev sahipliği yapacak.

Festival, Türkiye’nin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı sağlarken medeniyetler arası dostluğun en güzel örneklerinden birini sunacak. Dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra Türkiye ve Prag’dan öğrencilerin vereceği konserlerle tam bir klasik müzik şöleni yaratılacak festivalde duayenlerin konuşmacı olduğu söyleşiler de düzenlenecek.