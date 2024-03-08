21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda

Film dünyası, bugün bile erkek egemen bir sektör olmaya devam etse de kadın yönetmenlerin sayısı sayısı yıllar içinde önemli ölçüde arttı. Greta Gerwig, Chloé Zhao ve Ava DuVernay gibi ilham verici kadın yönetmenler, adanmışlıkları ve sürekli sıkı çalışmaları sayesinde sinema sektöründe kendilerine sağlam bir yer edindi. Yönetmenlik becerileri ve yaratıcılıkları sayesinde yenilikçi ve ilgi çekici hikayeler geliştiren kadın yönetmenlerin sinema sektöründeki varlığı giderek artıyor. İşte IMDb listesine göre sıralanan 21. yüzyılda kadın yönetmenlere ait en iyi 22 film ve yönetmenleri...

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 1

TIGERS ARE NOT AFRAID/ ISSA LOPEZ (2017) 6,9

N-LIFE HABERLERİ

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 2

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT/ ANA LILY AMIRPOUR (2014) 6,9 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 3

THE LONG WALK/ MATTIE DO (2019)  6,9   

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 4

RAW/ JULIA DUCOURNAU (2017) 7.0

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 5

NOMADLAND/ CHLOÉ ZHAO (2020) 7,3 2020  

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 6

CITY OF GOD/ KÁTIA LUND (2022) 8,6 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 7

MICROHABITAT/ JEON GO WOON (2017) 7,4 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 8

SELMA/ AVA DUVERNAY (2015) 7,5

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 9

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN/ LYNNE RAMSAY (2011) 7,5 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 10

AFTERSUN/ CHARLOTTE WELLS (2022) 7,6 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 11

LOST IN TRANSLATION/ SOFIA COPPOLA (2003) 7,7 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 12

LİTTLE WOMEN/ GRETA GERWIG (2019) 7,8 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 13

LITTLE MISS SUNSHINE/ VALERIE FARIS (2006) 7,8 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 14

LOVING VINCENT/ DOROTA KOBIELA (2017) 7,8 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 15

ANATOMY OF A FALL/ JUSTINE TRIET (2023) 7,8

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 16

PAST LIVES/ CELINE SONG (2023) 7,9 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 17

PERSEPOLIS/ MARJANE SATRAPI (2007) 8,0

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 18

WERCKMEISTER HARMONIES/ AGNES HRANITZKY (2000) 8,0

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 19

AMERICAN PSYCHO/ MARY HARRON (2000) 8,0

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 20

QUO VADIS, AIDA?/ JASMILA ŽBANIĆ (2020) 8

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 21

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE/ CÉLINE SCIAMMA (2019) 8.1 

21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda - 22

CAPERNAUM/ NADINE LABAKI (2018) 8,4

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