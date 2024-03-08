21. yüzyılın en iyi filmleri: Kadınlar yönetmen koltuğunda
Film dünyası, bugün bile erkek egemen bir sektör olmaya devam etse de kadın yönetmenlerin sayısı sayısı yıllar içinde önemli ölçüde arttı.
Greta Gerwig, Chloé Zhao ve Ava DuVernay gibi ilham verici kadın yönetmenler, adanmışlıkları ve sürekli sıkı çalışmaları sayesinde sinema sektöründe kendilerine sağlam bir yer edindi.
Yönetmenlik becerileri ve yaratıcılıkları sayesinde yenilikçi ve ilgi çekici hikayeler geliştiren kadın yönetmenlerin sinema sektöründeki varlığı giderek artıyor. İşte IMDb listesine göre sıralanan 21. yüzyılda kadın yönetmenlere ait en iyi 22 film ve yönetmenleri...