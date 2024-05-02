Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum
Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortasında ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı. Oyuncu, Hollywood'u bıraktığına dair ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmişti.
Sağlığına odaklanmak isteyen aktörün oyunculuğu bıraktığına dair haberler yapılmıştı. Oyuncu Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim"