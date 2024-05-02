Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum

Siyah Giyen Adamlar, Yenilmezler, Denizin Ortasında ve Zafere Hücum gibi başarılı yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu ve bir süre oyunculuğa ara vereceğini açıklamıştı. Oyuncu, Hollywood'u bıraktığına dair ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum - 1

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmişti.

Sağlığına odaklanmak isteyen aktörün oyunculuğu bıraktığına dair haberler yapılmıştı. Oyuncu Vanity Fair dergisine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki haberler beni gerçekten çok sinirlendirdi çünkü kişisel bir konuda savunmasızdım ve bunu paylaşma ihtiyacı hissetmiştim"

N-LIFE HABERLERİ

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum - 2

Oyuncu her ne kadar açıklama yapsa da hakkında Alzheimer hastası olduğuna ve emekli olacağına dair haberler yapıldığını dile getirdi.

Hemsworth bir yorumu ise oldukça komik bulduğu itiraf etti. O yorumda "Umarım Chris emekli olduğunu unutur ve oyunculuğa geri döner" ifadeleri yer alıyordu.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum - 3

GENETİK OLARAK YATKINLIĞI VAR

Limitless adlı dizide oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

40 yaşındaki oyuncu, Alzheimer’e yakalanma riskinin, büyükbabasının da hastalığa sahip olması sebebiyle 8 ile 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum - 4

2010 yılında model Elsa Pataky evlenen oyuncunun India, Tristan ve Sasha adında 3 çocuğu var.

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