Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrenen Chris Hemsworth: Emekli olmuyorum

Oyuncu her ne kadar açıklama yapsa da hakkında Alzheimer hastası olduğuna ve emekli olacağına dair haberler yapıldığını dile getirdi.

Hemsworth bir yorumu ise oldukça komik bulduğu itiraf etti. O yorumda "Umarım Chris emekli olduğunu unutur ve oyunculuğa geri döner" ifadeleri yer alıyordu.