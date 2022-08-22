27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa

Haberler | 22.08.2022 - 09:36 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 09:48
İngiltere müzik listelerini altüst eden güzel şarkıcı Dua Lipa 27. yaşını kutluyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı gerek müziği ve güzelliğiyle gerekse de özel hayatıyla her geçen gün daha da merak konusu oluyor.
Aslen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, 22 Ağustos 1995'te dünyaya geldi.
Lipa'nın ilk ismi olan 'Dua' Arnavutça bir kelime ve 'Seni seviyorum', 'istiyorum' veya 'ihtiyacım var' gibi anlamlara geliyor.
Ailesi Kosovalı bir Arnavut olan Dua Lipa Sylvia Young Theatre School'da eğitim aldı.
Dua Lipa, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya taşındı, 15 yaşındayken tekrar Londra'ya döndü ve arkadaşları ile yaşamaya başladı. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında tekrar model olarak çalışmaya başladı.
Babası eskiden bir Rock müzisyeni olan Dua Lipa, çocukluğunda babasının müziklerini dinleyerek büyüdü.
14 yaşına geldiğinde favorileri Nelly Furtado ve Christina Aguilera şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımladı.
Dua Lipa, 2015 yılında ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı.
2015 yılının ağustos ayında ilk single'ı olan 'New Love'ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan 2. single'ı 'Be the One'ı ise Ekim 2015'te piyasaya sürdü.
Müzik tarzını 'Dark Pop' olarak tanımlayan Dua Lipa, kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümünü 2 Haziran 2017 tarihinde yayımladı.
Lipa’nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri’nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018’de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı.
Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single 'One Kiss', Birleşik Krallık Singles Chart’da bir numaraya ulaştı.
2019'un başlarında Lipa, 61. Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı ödülünü kazandı.
Aynı zamanda Diplo ve Mark Ronson'ın Silk City projesiyle ortaklaşa yaptığı hit single'ı "Electricity" ile En İyi Dans Kaydı ödülünü aldı.
İlk albümünden çıkan şarkıların listelerde üst sıralara çıkmasıyla albüm Spotify'da en çok dinlenen albümler arasına girdi ve çeşitli ülkelerde platin sertifika kazandı.
Ünlü şarkıcı, Mart 2020'de çıkan 'Future Nostalgia' albümünden şimdiye dek 'Don't Start Now', 'Physical' ve 'Break My Heart' single'larını yayımladı.
Future Nostalgia, 2020'de Spotify'da en çok dinlenen kadın albümü oldu.
Dua Lipa'nın en uzun süren ilişkisi LANY grubunun üyesi olan Paul Klein ileydi. İlişkileri 2018 yılı Ocak ayında sona erdi.
Dua Lipa, Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile birlikteliğini ise 2021 yılı sonunda bitirdi.
Grammy ödüllü şarkıcıya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.
Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.
ÖDÜLLERİ:
2017 - NME Ödülleri, En İyi Sanatçı
2017 - Eurosonic Noorderslag, Kamu Tercihi Ödülü
2017 - Eurosonic Noorderslag, Yılın En İyi Yeni Ödülü
2017 - Eurosonic Noorderslag, Avrupa Sınır Kırıcıları Ödülleri (EBBA)
2017 - Glamour Award for NEXT Breakthrough, En İyi Yeni Sanatçı Ödülü
2018 - 2018 BRIT Ödülleri, En İyi İngiliz Kadın Sanatçı ve En İyi Çıkış Yapan İngiliz Sanatçı
2019 - 61'inci Grammy Ödülleri, En İyi Yeni Sanatçı
DUA LİPA'NIN KLİPLERİ
'New Love' 2015
'Be the One'
'Last Dance'
'Hotter than Hell'
'Blow Your Mind (Mwah)'
'Room for 2'
'Be the One' (2016 versiyonu)
'Scared to Be Lonely'
'Thinking 'Bout You'
'No Lie' (Sean Paul ve Dua Lipa)