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27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa

Haberler | 22.08.2022 - 09:36 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 09:48

Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, bugün 27. yaşını kutluyor. Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı "One Kiss" şarkısıyla İngiltere'de bir numaraya yükselen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanını aldı. İşte 27. yaşına özel 27 kareyle Dua Lipa ve hakkında merak edilenler...

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 1

İngiltere müzik listelerini altüst eden güzel şarkıcı  27. yaşını kutluyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı gerek müziği ve güzelliğiyle gerekse de özel hayatıyla her geçen gün daha da merak konusu oluyor. 

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 2

Aslen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa, 22 Ağustos 1995'te dünyaya geldi. 

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 3

Lipa'nın ilk ismi olan 'Dua' Arnavutça bir kelime ve 'Seni seviyorum', 'istiyorum' veya 'ihtiyacım var' gibi anlamlara geliyor. 

Ailesi Kosovalı bir Arnavut olan Dua Lipa Sylvia Young Theatre School'da eğitim aldı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 4

Dua Lipa, Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya taşındı, 15 yaşındayken tekrar Londra'ya döndü ve arkadaşları ile yaşamaya başladı. Bu dönüşteki amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı ve 16 yaşında tekrar model olarak çalışmaya başladı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 5

Babası eskiden bir Rock müzisyeni olan Dua Lipa, çocukluğunda babasının müziklerini dinleyerek büyüdü.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 6

14 yaşına geldiğinde favorileri Nelly Furtado ve Christina Aguilera şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımladı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 7

Dua Lipa, 2015 yılında ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 8

2015 yılının ağustos ayında ilk single'ı olan 'New Love'ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan 2. single'ı 'Be the One'ı ise Ekim 2015'te piyasaya sürdü.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 9

Müzik tarzını 'Dark Pop' olarak tanımlayan Dua Lipa, kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümünü 2 Haziran 2017 tarihinde yayımladı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 10

Lipa’nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri’nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018’de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 11

Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single 'One Kiss', Birleşik Krallık Singles Chart’da bir numaraya ulaştı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 12

2019'un başlarında Lipa, 61. Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı ödülünü kazandı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 13

Aynı zamanda Diplo ve Mark Ronson'ın Silk City projesiyle ortaklaşa yaptığı hit single'ı "Electricity" ile En İyi Dans Kaydı ödülünü aldı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 14

İlk albümünden çıkan şarkıların listelerde üst sıralara çıkmasıyla albüm Spotify'da en çok dinlenen albümler arasına girdi ve çeşitli ülkelerde platin sertifika kazandı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 15

Ünlü şarkıcı, Mart 2020'de çıkan 'Future Nostalgia' albümünden şimdiye dek 'Don't Start Now', 'Physical' ve 'Break My Heart' single'larını yayımladı.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 16

Future Nostalgia, 2020'de Spotify'da en çok dinlenen kadın albümü oldu.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 17

Dua Lipa'nın en uzun süren ilişkisi LANY grubunun üyesi olan Paul Klein ileydi. İlişkileri 2018 yılı Ocak ayında sona erdi.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 18

Dua Lipa, Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile birlikteliğini ise 2021 yılı sonunda bitirdi.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 19

Grammy ödüllü şarkıcıya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.

Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 20

ÖDÜLLERİ:

2017 - NME Ödülleri, En İyi Sanatçı

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 21

2017 - Eurosonic Noorderslag, Kamu Tercihi Ödülü

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 22

2017 - Eurosonic Noorderslag, Yılın En İyi Yeni Ödülü

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 23

2017 - Eurosonic Noorderslag, Avrupa Sınır Kırıcıları Ödülleri (EBBA)

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 24

2017 - Glamour Award for NEXT Breakthrough, En İyi Yeni Sanatçı Ödülü

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 25

2018 - 2018 BRIT Ödülleri, En İyi İngiliz Kadın Sanatçı ve En İyi Çıkış Yapan İngiliz Sanatçı

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 26

2019 - 61'inci Grammy Ödülleri, En İyi Yeni Sanatçı

27. yaşına özel 27 fotoğrafla Dua Lipa - 27

DUA LİPA'NIN KLİPLERİ

'New Love' 2015

'Be the One'

'Last Dance'

'Hotter than Hell'

'Blow Your Mind (Mwah)'

'Room for 2'

'Be the One' (2016 versiyonu)

'Scared to Be Lonely'

'Thinking 'Bout You'

'No Lie' (Sean Paul ve Dua Lipa)

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