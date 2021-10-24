36. doğum gününde Drake hakkında merak edilenler

Billboard Hot 100 listesine solo şarkısı olan Best I Ever Had ve Young Money Entertainment ekibi ile birlikte kaydettiği Every Girl şarkıları ile ilk on içerisine girdi. Böylece Drake, aynı haftada iki şarkısı da listede ilk ona giren ikinci şarkıcı oldu.

Bu başarıyı daha önce 2001 yılında Nelly Furtado elde etmişti.