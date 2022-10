36. doğum gününde Drake hakkında merak edilenler

Lil Wayne ve Young Money üyelerinin yer aldığı ilk albümü olan So Far Gone, 2009'da piyasaya çıktı.

Yine 2009 yılında çıkardığı single The Ever Had Had, Billboard'un Hot 100 Singles grafiğinde 2. sırada zirveye çıktı.

Temmuz 2009'da Amerika'nın En Çok Arananları turu sırasında Drake, sahnede bir takla attı ve yırtılmış ön çapraz bağ (ACL) için gerekli ameliyatı oldu.