36. doğum gününde Drake hakkında merak edilenler

Ünlü şarkıcı Drake, 24 Ekim 1986 tarihinde Kanada, Ontario eyaletinde Toronto'da doğdu.
Sandi Graham, Dennis Graham çiftinin oğlu olarak doğan şarkıcının tam adı Aubrey Drake Graham'dır.
Drake'in babası Dennis Graham, rock'n roll yıldızı Jerry Lee Lewis'in davulcusuydu. Amcası Sly ve Family Stone için bas çaldı ve annesi Sandi de bir müzikal aileden geliyor.
Beş yaşındayken anne ve babası ayrılan Drake, Toronto'nun zengin bir mahallesi olan Forest Hill'de annesinin yanında büyüdü.
İlköğretimini Forest Hill Public School'da tamamladı ve liseye Forest Hill Collegiate Institute okulunda başladı. Burada oyunculukla tanıştı, ancak okuldan mezun olamadı. Yazlarını ise Memphis, Tennessee'de babasının yanında geçirdi.
2001 yılında Degrassi: The Next Generation adlı dizide canlandırdığı Jimmy Brooks karakteriyle tanındı.
Drake, Şubat 2006'da Room for Improvement adlı ilk mixtape'ini piyasaya sürdü. Mixtape'in başarısının sonucunda bazı mixtape'ler daha çıkarmaya devam etti.
Rap yıldızı Drake, 2007 yılında Comeback Season'ı piyasaya sürdü.
ilk single'ının videosu Replacement Girl'ü 30 Nisan 2007'de BET'de yayınlattı ve herhangi bir plak anlaşması bulunmadığı hâlde bu kanalda video klibi yayınlanan ilk Kanadalı rapçi oldu.
Lil Wayne ve Young Money üyelerinin yer aldığı ilk albümü olan So Far Gone, 2009'da piyasaya çıktı.
Yine 2009 yılında çıkardığı single The Ever Had Had, Billboard'un Hot 100 Singles grafiğinde 2. sırada zirveye çıktı.
Temmuz 2009'da Amerika'nın En Çok Arananları turu sırasında Drake, sahnede bir takla attı ve yırtılmış ön çapraz bağ (ACL) için gerekli ameliyatı oldu.
Drake; Lil Wayne, Jay-Z, Kanye West, Nicki Minaj, Trey Songz, Robin Thicke, Little Brother, Mary J. Blige ve Jamie Foxx gibi birçok isimle birlikte çalıştı. Bununla birlikte Jazz Cartier, Bishop Brigante ve Dr. Dre için de şarkılar yazdı.
Billboard Hot 100 listesine solo şarkısı olan Best I Ever Had ve Young Money Entertainment ekibi ile birlikte kaydettiği Every Girl şarkıları ile ilk on içerisine girdi. Böylece Drake, aynı haftada iki şarkısı da listede ilk ona giren ikinci şarkıcı oldu.
Bu başarıyı daha önce 2001 yılında Nelly Furtado elde etmişti.
Drake, ilk stüdyo albümü Thank Me Later'ı 15 Haziran 2010'da yayımladı. Albümdeki konuk sanatçılar arasında Kanye West, Jay-Z ve Lil Wayne yer aldı.
2011 yılında yaptığı Take Care albümü ile 2013 Grammy Ödülleri'nde En İyi Rap Albümü ödülünü kazandı.
24 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürdüğü Nothing Was the Same adlı albümü ilk haftasında Amerika'da 658,000 gibi ulaşılması zor bir satış rakamı yakalayarak Billboard Hot 200 listesinde 1 numaraya yükseldi.
6 MİLYON ALBÜM
Drake, bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 6 milyon albüm sattı.
1 Grammy Ödülü, 3 Juno Ödülü, 6 BET Ödülü kazandı.
2012 MTV Video Müzik Ödülleri'nde 5 adaylıkla Rihanna ile birlikte en çok aday gösterilen şarkıcı oldu.
2013 yılında NBA takımı Toronto Raptors’un yüzü olarak takımın bütün iç saha maçlarında seyirci olarak yer aldı.
Sanatçı, Hotline Bling ile 2017 Grammy’lerinde hem En İyi Rap Şarkısı hem de En İyi Rap Performansı Ödülü aldı.
Ayrıca Drake hiti olan One Dance, Ed Sheeran parçası Shape Of You’dan sonra Spotify tarihinin en çok çalınan parçası ünvanına sahipti.
Ancak Taylor Swift'in yeni albümü 'Midnights', Spotify'da Drake'in rekorunu geçti. Spotify, cuma günkü açıklamasında Swift'in Midnights' albümünün, çıktığı ilk günde en çok dinlenen albüm olarak platform tarihinde rekor kırdığını belirtti.