74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak
Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek olan festivalin programı tanıtıldı. 74. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 20 film, Altın Ayı ödülü için yarışacak. Festival Belçikalı yönetmen Tim Mielants’in "Small Things Like These" filmi ile açılış yapılacak. Filmin başrolünde "Oppenheimer" filminin yıldızı Cillian Murphy yer alıyor. Ana Yarışmada toplam 30 ülkeden, 20 filmin yarışacağı festivalin ödül töreni 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İşte Altın Ayı ödülü için yarışacak 20 film...
SMALL THINGS LIKE THESE
Cillian Murphy'nin başrolde olduğu Small Things Like These, bu yılki Berlin Film Festivali'nin açılışını yapacak.
"Small Things Like These" Peaky Blinders dizisinin bir dönem yönetmenliğini yapan Tim Mielants tarafından yönetiliyor.