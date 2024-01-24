74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak

GLORIA!

Margherita Vicario tarafından yazılan İtalya İsviçre ortak yapımı Gloria!,18. yüzyılın sonlarında Venedik'teki bir yatılı kadın okulunda, ileri görüşlü genç kadın Teresa, küçük bir müzisyen grubuyla birlikte yeni bir müzik tarzıyla klasiklere meydan okuyor.