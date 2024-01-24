74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihlerinde 10 gün sürecek olan festivalin programı tanıtıldı. 74. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 20 film, Altın Ayı ödülü için yarışacak. Festival Belçikalı yönetmen Tim Mielants’in "Small Things Like These" filmi ile açılış yapılacak. Filmin başrolünde "Oppenheimer" filminin yıldızı Cillian Murphy yer alıyor. Ana Yarışmada toplam 30 ülkeden, 20 filmin yarışacağı festivalin ödül töreni 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek. İşte Altın Ayı ödülü için yarışacak 20 film...

74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak - 1

SMALL THINGS LIKE THESE

Cillian Murphy'nin başrolde olduğu Small Things Like These, bu yılki Berlin Film Festivali'nin açılışını yapacak.

"Small Things Like These" Peaky Blinders dizisinin bir dönem yönetmenliğini yapan Tim Mielants tarafından yönetiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak - 2

ANOTHER END

Piero Messina tarafından yazılan, Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Olivia Williams ve Pal Aron'un rol aldığı İtalya yapımı Another End filminin yönetmen koltuğunda Piero Messina oturuyor.

74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak - 3

GLORIA!

Margherita Vicario tarafından yazılan İtalya İsviçre ortak yapımı Gloria!,18. yüzyılın sonlarında Venedik'teki bir yatılı kadın okulunda, ileri görüşlü genç kadın Teresa, küçük bir müzisyen grubuyla birlikte yeni bir müzik tarzıyla klasiklere meydan okuyor.

74. Berlin Film Festivali'nde 20 film Altın Ayı için yarışacak - 4

ALTIN AYI İÇİN YARIŞACAK FİLMLER VE YÖNETMENLER

“Small Things Like These” (Tim Mielants)
“Another End” (Piero Messina)
“Architecton” ( Victor Kossakovsky)
“Black Tea” (Abderrahmane Sissako)
“La Cocina” (Alonso Ruizpalacios)
“Dahomey”  (Mati Diop)
“A Different Man” (Aaron Schimberg)
“L’Empire (The Empire)” (Bruno Dumont)
“Gloria!” (Margherita Vicario)
“Hors du temps (Suspended Time)” (Olivier Assayas)
“In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love)”  (Andreas Dresen)
“Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)”  (Behtash Sanaeeha and Maryam Moghaddam)
“Langue Etrangere” (Claire Burger)
“Me el Ain (Who Do I Belong to)” (Meryam Joobeur)
“Pepe” (Nelson Carlos De Los Santos Arias)
“Shambhala” (Min Bahadur Bham)
“Sterben”  (Matthias Glasner)
“Des Teufels Bad (The Devil’s Bath)” (Severin Fiala and Veronika Franz)
“Vogter (Sons)” (Gustav Moller)
“Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs)”  (Hong Sangso)

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