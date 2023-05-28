76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Festivalde Altın Palmiye ödülüne ise Justine Triet'in yönettiği "Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi" filmi layık görüldü. İşte Cannes Film Festivali ödülleri...

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

N-LIFE HABERLERİ

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Festivalde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Dizdar, filmde "Nuray" karakterini canlandırıyor.

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76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 3

ALTIN PALMİYE

Festivalde "Altın Palmiye Ödülü"nü "Anatomy of a Fall" filmiyle Fransız yönetmen Justine Triet aldı.

21 film arasından seçilen yapıt, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, 23 Ağustos'ta Fransa'da gösterime girecek.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 4

Triet, Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu. 

Festivalde Altın Palmiye'yi daha önce kadın yönetmenler Julia Ducournau ve Jane Campion almıştı.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 5

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Festivalde "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi "The Pot-au-Feu" filmiyle Tran Anh Hung oldu.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 6

"BÜYÜK ÖDÜL"

Festivalde, yönetmen Jonathan Glazer, "The Zone of İnterest" filmiyle "Büyük Ödül"e layık görüldü.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 7

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ

"En İyi Senaryo Ödülü" Hirokazu Kore-eda'nın çektiği "Monster" filmine verildi. "Monster" filminin senaryosunu Yuji Sakamoto kaleme aldı.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Japon oyuncu Koji Yakusho ise "Perfect Days" filimindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 9

ONURSAL ALTIN PALMİYE (Palme d'Or) ÖDÜLÜ 

Cannes Film Festivali'nde ABD'li ünlü oyuncu Michael Douglas, "Palme d'Or" ödülüne layık görüldü.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 10

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

"Jüri Özel Ödülü", "Fallen Leaves" filmiyle Aki Kaurismaki'ye gitti.

Ödülü, Kaurismaki adına oyunculardan Alma Poysti ve Jussi Vatanen aldı.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 11

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ

"En İyi Kısa Film" ödülü, "27" isimli filmin sahibi Flora Anna Buda'ya verildi.

76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 12

"KISA FİLM ÖZEL MANSİYON" ÖDÜLÜ

"Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü"nü ise "Far" filmiyle Gunnur Martinsdottir Schlüter aldı.

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