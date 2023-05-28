76. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.
Festivalde Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Dizdar, filmde "Nuray" karakterini canlandırıyor.
Festivalde "Altın Palmiye Ödülü"nü "Anatomy of a Fall" filmiyle Fransız yönetmen Justine Triet aldı.
21 film arasından seçilen yapıt, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film, 23 Ağustos'ta Fransa'da gösterime girecek.
Triet, Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu.
Festivalde Altın Palmiye'yi daha önce kadın yönetmenler Julia Ducournau ve Jane Campion almıştı.
Festivalde "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi "The Pot-au-Feu" filmiyle Tran Anh Hung oldu.
Festivalde, yönetmen Jonathan Glazer, "The Zone of İnterest" filmiyle "Büyük Ödül"e layık görüldü.
"En İyi Senaryo Ödülü" Hirokazu Kore-eda'nın çektiği "Monster" filmine verildi. "Monster" filminin senaryosunu Yuji Sakamoto kaleme aldı.
Japon oyuncu Koji Yakusho ise "Perfect Days" filimindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.
Cannes Film Festivali'nde ABD'li ünlü oyuncu Michael Douglas, "Palme d'Or" ödülüne layık görüldü.
"Jüri Özel Ödülü", "Fallen Leaves" filmiyle Aki Kaurismaki'ye gitti.
Ödülü, Kaurismaki adına oyunculardan Alma Poysti ve Jussi Vatanen aldı.
"En İyi Kısa Film" ödülü, "27" isimli filmin sahibi Flora Anna Buda'ya verildi.
"Kısa Film Özel Mansiyon Ödülü"nü ise "Far" filmiyle Gunnur Martinsdottir Schlüter aldı.