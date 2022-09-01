79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı

Festivalin açılış filmi ABD'li yönetmen Noah Baumbach'ın yönetmen koltuğunda oturduğu White Noise oldu. Filmin başrol oyuncuları ve yönetmen Baumbach, kırmızı halı öncesi bir araya geldi.

Don DeLillo'nun aynı isimli kitabından uyarlanan film, Baumbach ve Driver'ı ikinci kez (Marriage Story) bir araya getiriyor. Netflix'in yapımcılığını üstlediği film, ilk kez bir Netflix filminin Venedik Film Festivali'nin açılış filmi olmasına sebep oldu.