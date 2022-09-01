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79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 10:21

Prestijli “Altın Aslan” ödülü için ünlü yapımların yarıştığı 79. Venedik Film Festivali başladı. Noah Baumbach'ın yönetmen koltuğunda oturduğu White Noise filminin prömiyeri, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 1

Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 79.   Festivali başladı.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 2

Jüri başkanı ABD’li oyuncu Julianne Moore, festivale katılan ilk isimlerden oldu.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 3

JÜRİ BERABER POZ VERDİ

Jüri üyeleri Alberto Barbera, Rodrigo Sorogoyen,  Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Julianne Moore, Mariano Cohn ve Leila Hatami festivalin açılışını yaptı.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 4

Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu festivale katılan isimler arasındaydı.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 5

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio her yıl olduğu gibi festivale katıldı.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 6

Jüri üyeleri kırmızı halıda beraber poz verdi.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 7

Festivalin açılış filmi ABD'li yönetmen Noah Baumbach'ın yönetmen koltuğunda oturduğu White Noise oldu. Filmin başrol oyuncuları ve yönetmen Baumbach, kırmızı halı öncesi bir araya geldi.

Don DeLillo'nun aynı isimli kitabından uyarlanan film, Baumbach ve Driver'ı ikinci kez (Marriage Story) bir araya getiriyor. Netflix'in yapımcılığını üstlediği film, ilk kez bir Netflix filminin 'nin açılış filmi olmasına sebep oldu.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 8

Adam Driver ve Greta Gerwig’in başrollerini paylaştığı White Noise filminin prömiyerine pek çok ünlü isim katıldı.

İşte 79. Venedik Film Festivali'nden görüntüler..

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 9

Yönetmen Noah Baumbach ve filmin başrol oyuncusu eşi Greta Gerwig kırmızı halıda beraber poz verdi.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 10

Oyuncu Jodie Turner-Smith marka elçisi olduğu Gucci'den bir tasarım giydi.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 11

Jüri başkanı Julianne Moore pelerin detaylı Valentino imzalı bir görünüm tercih etti.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 12

ABD'li oyuncu Tessa Thompson Armani Prive imzalı bir elbise giydi.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 13

Model Barbara Palvin kırmızı halıda Armani Prive tasarımı tercih etti.

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 14

Grace Elizabeth

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 15

İspanyol oyuncu Rocio Munoz Morales

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 16

İtalyan model Mariacarla Boscono

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 17

Model Isabeli Fontana

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 18

Hilary Clinton

79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı - 19

Şarkıcı Pixie Lott ve model Oliver Cheshire

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