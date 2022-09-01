79. Venedik Film Festivali White Noise filminin prömiyeri ile başladı

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 09:56 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 10:21
Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 79. Venedik Film Festivali başladı.
Jüri başkanı ABD’li oyuncu Julianne Moore, festivale katılan ilk isimlerden oldu.
Jüri üyeleri Alberto Barbera, Rodrigo Sorogoyen, Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Julianne Moore, Mariano Cohn ve Leila Hatami festivalin açılışını yaptı.
Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu festivale katılan isimler arasındaydı.
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio her yıl olduğu gibi festivale katıldı.
Jüri üyeleri kırmızı halıda beraber poz verdi.
Festivalin açılış filmi ABD'li yönetmen Noah Baumbach'ın yönetmen koltuğunda oturduğu White Noise oldu. Filmin başrol oyuncuları ve yönetmen Baumbach, kırmızı halı öncesi bir araya geldi.
Don DeLillo'nun aynı isimli kitabından uyarlanan film, Baumbach ve Driver'ı ikinci kez (Marriage Story) bir araya getiriyor. Netflix'in yapımcılığını üstlediği film, ilk kez bir Netflix filminin Venedik Film Festivali'nin açılış filmi olmasına sebep oldu.
Adam Driver ve Greta Gerwig’in başrollerini paylaştığı White Noise filminin prömiyerine pek çok ünlü isim katıldı.
İşte 79. Venedik Film Festivali'nden görüntüler..
Yönetmen Noah Baumbach ve filmin başrol oyuncusu eşi Greta Gerwig kırmızı halıda beraber poz verdi.
Oyuncu Jodie Turner-Smith marka elçisi olduğu Gucci'den bir tasarım giydi.
Jüri başkanı Julianne Moore pelerin detaylı Valentino imzalı bir görünüm tercih etti.
ABD'li oyuncu Tessa Thompson Armani Prive imzalı bir elbise giydi.
Model Barbara Palvin kırmızı halıda Armani Prive tasarımı tercih etti.
Grace Elizabeth
İspanyol oyuncu Rocio Munoz Morales
İtalyan model Mariacarla Boscono
Model Isabeli Fontana
Hilary Clinton
Şarkıcı Pixie Lott ve model Oliver Cheshire