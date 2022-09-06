79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 11:26 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 11:30
Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Kerry Condon’ın başrolünde yer aldığı film, 13 dakikalık süre ile bu yılın en çok alkışlanan yapımı oldu.
Variety’nin haberine göre izleyicilerin coşkulu alkışları o kadar uzun sürdü ki gösterimi yapılacak olan bir sonraki film (Don’t Worry Darling) için insanların salondan ayrılması istendi.
Festivalde büyük başarı yakalayan filmin, Oscar ve Altın Küre gibi prestijli ödül törenlerinde gözden kaçmayacağı düşünülüyor. Özellikle Colin Farrell’in En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olacağı öngörülüyor.
Film, iki yakın arkadaşın (Farrell ve Gleeson) arkadaşlıklarına son vermesini ve bunun yankılarının yaşadıkları küçük kasabayı etkilemesini konu alıyor.
Farrel ve Gleeson daha önce 2008 yılında In Bruges adlı kara komedi filminde başrolleri paylaşmıştı.
Bu yıl, Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale, festivalde 6 dakika boyunca alkışlandı ve eleştirmenlerden tam not aldı. Rolü gereği 270 kilo olan Brendan Fraser'ın performansı övgü toplarken oyuncunun Oscar yarışında öne geçeceği düşünülüyor.
Sezonun bir diğer güçlü yapımı ise Cate Blanchett’in başrolünde yer aldığı Tar adlı film. Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. İzleyicilerin pek çok kez “Bravo!” dediği belirtildi. Film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor.