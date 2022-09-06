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79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 11:26 - Son Güncelleme : 06.09.2022 - 11:30

79. Venedik Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşen The Banshees of Inisherin filmi, tam 13 dakika boyunca ayakta alkışlanarak sezonun en uzun süre alkışlanma rekorunu kırdı.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 1

Prestijli “Altın Aslan” ödülü için ünlü yapımların yarıştığı 79. Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşan kara komedi filmi The Banshees of Inisherin, 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 2

SEZONUN EN UZUN ALKIŞI

Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Kerry Condon’ın başrolünde yer aldığı film, 13 dakikalık süre ile bu yılın en çok alkışlanan yapımı oldu.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 3

Variety’nin haberine göre izleyicilerin coşkulu alkışları o kadar uzun sürdü ki gösterimi yapılacak olan bir sonraki film (Don’t Worry Darling) için insanların salondan ayrılması istendi.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 4

Festivalde büyük başarı yakalayan filmin, Oscar ve Altın Küre gibi prestijli ödül törenlerinde gözden kaçmayacağı düşünülüyor. Özellikle Colin Farrell’in En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olacağı öngörülüyor.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 5

Film, iki yakın arkadaşın (Farrell ve Gleeson) arkadaşlıklarına son vermesini ve bunun yankılarının yaşadıkları küçük kasabayı etkilemesini konu alıyor.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 6

Farrel ve Gleeson daha önce 2008 yılında In Bruges adlı kara komedi filminde başrolleri paylaşmıştı.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 7

FESTİVALİN ÖNE ÇIKANLARI

Bu yıl, Darren Aronofsky’nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Whale, festivalde 6 dakika boyunca alkışlandı ve eleştirmenlerden tam not aldı. Rolü gereği 270 kilo olan Brendan Fraser'ın performansı övgü toplarken oyuncunun Oscar yarışında öne geçeceği düşünülüyor.

79. Venedik Film Festivali'nde 13 dakika alkış rekoru - 8

Sezonun bir diğer güçlü yapımı ise Cate Blanchettin başrolünde yer aldığı Tar adlı film. Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı. İzleyicilerin pek çok kez “Bravo!” dediği belirtildi. Film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor.

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