79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı

İrlandalı oyuncu Colin Farrel, The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Kerry Condon’ın başrolünde yer aldığı film, 13 dakikalık süre ile bu yılın en çok alkışlanan yapımı oldu. Film, iki yakın arkadaşın (Farrell ve Gleeson) arkadaşlıklarına son vermesini ve bunun yankılarının yaşadıkları küçük kasabayı etkilemesini konu alıyor.