79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 11:37
İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Bones And All filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı.
Başrollerinde Mark Rylance, Taylor Russell, Chloë Sevigny ve Timothee Chalamet'in yer aldığı film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor. Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Avusturalyalı oyuncu Cate Blanchett, Tar filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
Başrollerinde Nina Hoss, Noemie Merlant, Sophie Kauer ve Cate Blanchett'in yer aldığı film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor. Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Başrol oyuncusu Cate Blanchett’in performansının ona Akademi Ödülleri’nde 8. kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor.
Kanadalı oyuncu Taylor Russell, 'En İyi Genç Oyuncu' olarak "Marcello Mastroianni" ödülünü kazandı. Oyuncu Bones and All filminde Timothee Chalamet ile başrolleri paylaşıyor.
ABD'li yönetmen Laura Poitras, All the Beauty and the Bloodshed filmindeki başarısıyla 'En İyi Film' dalında Altın Aslan'ın sahibi oldu.
Fransız yönetmen Alice Diop, Saint Omer filmiyle Geleceğin Aslanı (Lion of the Future) ve Gümüş Aslan ödüllerinin sahibi oldu.
İran asıllı Fransız oyuncu Mina Kavani and İranlı oyuncu Reza Heydari, Khers Nist (No Bears) filmiyle 'Özel Jüri' ödülünün sahibi oldu.
İrlandalı oyuncu Colin Farrel, The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.
Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Kerry Condon’ın başrolünde yer aldığı film, 13 dakikalık süre ile bu yılın en çok alkışlanan yapımı oldu. Film, iki yakın arkadaşın (Farrell ve Gleeson) arkadaşlıklarına son vermesini ve bunun yankılarının yaşadıkları küçük kasabayı etkilemesini konu alıyor.
İngiliz yönetmen Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin filmiyle 'En İyi Senaryo' ödülünü kazandı.
En İyi Film
World War III, Houman Seyyedi
En İyi Yönetmen
Vera, Tizza Covi, Rainer Frimmel
Jüri Özel Ödülü
Bread and Salt, Damian Kocur
En İyi Kadın Oyuncu
Vera, Vera Gemma
En İyi Erkek Oyuncu
World War III, Mohsen Tanabandeh
En İyi Senaryo
Blanquita, Fernando Guzzoni
En İyi Kısa Film
Snow in September, Lkhagvadulam Purev-Ochir
İşte Venedik Film Festivali'nin kazananlarının açıkladığı törenden görüntüler...
Taylor Russel ve Cate Blanchett
Taylor Russel
Colin Farrel
79. Venedik Film Festivali jüri üyeleri