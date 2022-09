79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı

8,5 DAKİKA ALKIŞLANDI

İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Bones And All filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı.

Başrollerinde Mark Rylance, Taylor Russell, Chloë Sevigny ve Timothee Chalamet'in yer aldığı film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor. Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.