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79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 10:48 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 11:37

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu. 'Bones and All' filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 1

Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 79.   Festivali sona erdi.

Prestijli “Altın Aslan” ödülü için süren yarışın kazananları belli oldu. İşte bu yıl  Festivali'nin kazananları...

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 2

8,5 DAKİKA ALKIŞLANDI

İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Bones And All filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı.

Başrollerinde Mark Rylance, Taylor Russell, Chloë Sevigny ve Timothee Chalamet'in yer aldığı film, insan eti yiyen iki aşığın yol macerasını anlatıyor. Yönetmen Guadagnino ile Chalamet'i Call Me By Your Name’den (2017) sonra ikinci kez bir araya getiren film 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 3

OSCAR HABERCİSİ ÖDÜL

Avusturalyalı oyuncu Cate Blanchett, Tar filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Başrollerinde Nina Hoss, Noemie Merlant,  Sophie Kauer ve Cate Blanchett'in yer aldığı film, Berlin Filarmoni orkestrasının şefliğini yapan Lydia Tár’ın hikayesini konu allıyor. Todd Field’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, gösterim sonrası 6 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Başrol oyuncusu Cate Blanchett’in performansının ona Akademi Ödülleri’nde 8. kez adaylık kazandırabileceği konuşuluyor.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 4

Kanadalı oyuncu Taylor Russell, 'En İyi Genç Oyuncu' olarak "Marcello Mastroianni" ödülünü kazandı. Oyuncu Bones and All filminde Timothee Chalamet ile başrolleri paylaşıyor.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 5

ALTIN ASLAN'IN SAHİBİ

ABD'li yönetmen Laura Poitras, All the Beauty and the Bloodshed filmindeki başarısıyla 'En İyi Film' dalında Altın Aslan'ın sahibi oldu.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 6

Fransız yönetmen Alice Diop, Saint Omer filmiyle Geleceğin Aslanı (Lion of the Future) ve Gümüş Aslan ödüllerinin sahibi oldu.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 7

İran asıllı Fransız oyuncu Mina Kavani and İranlı oyuncu Reza Heydari, Khers Nist (No Bears) filmiyle 'Özel Jüri' ödülünün sahibi oldu.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 8

İrlandalı oyuncu Colin FarrelThe Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

Colin Farrell, Brendan Gleeson ve Kerry Condon’ın başrolünde yer aldığı film, 13 dakikalık süre ile bu yılın en çok alkışlanan yapımı oldu. Film, iki yakın arkadaşın (Farrell ve Gleeson) arkadaşlıklarına son vermesini ve bunun yankılarının yaşadıkları küçük kasabayı etkilemesini konu alıyor.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 9

İngiliz yönetmen Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin filmiyle 'En İyi Senaryo' ödülünü kazandı.

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 10

HORIZONS KAZANANLARI

En İyi Film

World War III,  Houman Seyyedi

En İyi Yönetmen
Vera, Tizza Covi, Rainer Frimmel

Jüri Özel Ödülü
Bread and Salt, Damian Kocur

En İyi Kadın Oyuncu
Vera, Vera Gemma

En İyi Erkek Oyuncu
World War III,  Mohsen Tanabandeh

En İyi Senaryo
Blanquita, Fernando Guzzoni

En İyi Kısa Film
Snow in September, Lkhagvadulam Purev-Ochir

İşte Venedik Film Festivali'nin kazananlarının açıkladığı törenden görüntüler... 

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 11

Taylor Russel ve Cate Blanchett

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 12

Taylor Russel

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 13

Colin Farrel

79. Venedik Film Festivali'nin kazananları açıklandı - 14

79. Venedik Film Festivali jüri üyeleri

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