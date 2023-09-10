80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

2 TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ DÜNYA PRÖMİYERİ YAPTI

Bu yılki festivalde “Ufuklar (Orizzonti)” kategorisinde 2 Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi ile Nehir Tuna’nın “Yurt” filmi, Venedik’te sinemaseverlerle buluştu.