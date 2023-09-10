80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı. Törende en iyi film dalında Altın Aslan ödülü kazanan Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi oldu.
Venedik'in Lido Yarımadası’nda 30 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali olan Venedik Film Festivali, dün akşamki ödül töreniyle sona erdi.
Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül “Altın Aslan”ı, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos‘un “Poor Things” isimli filmi kazandı.