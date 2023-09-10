80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 30 Ağustos - 9 Eylül tarihlerinde 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni yapıldı. Törende en iyi film dalında Altın Aslan ödülü kazanan Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Poor Things" filmi oldu.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

Venedik'in Lido Yarımadası’nda 30 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali olan Venedik Film Festivali, dün akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül “Altın Aslan”ı, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos‘un “Poor Things” isimli filmi kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

En iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülüne de “Io Capitano” filminin yönetmeni Matteo Garrone layık görüldü.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 3

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) “Memory” isimli filmde gösterdiği performansla Peter Sarsgaard aldı.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 4

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü de  (Coppa Volpi) “Priscilla” filmindeki rolüyle ABD’li aktris Cailee Spaeny aldı.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 5

Festivalde, jüri büyük ödülü Ryusuke Hamaguchi’nin yönettiği “Evil Does Not Exist” filmine, jüri özel ödülü “Green Border” filminin yönetmeni Agnieszka Holland’a verildi.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 6

En iyi senaryo ödülünü de “El Conde” filminin senaristleri Pablo Larrain ve Guillermo Calderon kazandı.

80. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 7

2 TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ DÜNYA PRÖMİYERİ YAPTI

Bu yılki festivalde “Ufuklar (Orizzonti)” kategorisinde 2 Türk yönetmenin filmi de dünya prömiyerlerini yaptı. Yönetmen Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi ile Nehir Tuna’nın “Yurt” filmi, Venedik’te sinemaseverlerle buluştu.

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