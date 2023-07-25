80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor. Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak. Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de festivalde yarışacak.
Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.