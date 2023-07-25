80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor. Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapacak. Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de festivalde yarışacak.

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 1

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 80. Venedik Film Festivali için geri sayım başladı. Jüri başkanlığını "La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivalde bu yıl merakla beklenen pek çok yapım bulunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 2

AÇILIŞ FİLMİ DEĞİŞTİ

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.

Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" olacak.

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 3

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri arasında Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras ve Shu Qi yer alıyor.

Jane Campion, 2022 yılında "The Power of the Dog" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanmıştı.

Oscar ödüllü Martin McDonagh'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu "The Banshees of Inisherin" ise "En İyi Film" dahil üç dalda Altın Küre ödülü kazanmıştı.

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 4

MERAK EDİLEN YAPIMLAR

Yarışmada ABD'li yönetmenler David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper and Wes Anderson'ın merakla beklenen filmleri bulunuyor.

Emma Stone'un başrolde olduğu Yorgos Lanthimos imzalı "Poor Things", Michael Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Ferrari" festivalin dikkat çeken yapımlarından.

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 5

FESTİVAL PROGRAMI

ANA YARIŞMA

“Comandante” Edoardo De Angelis 

“The Promised Land” Nikolaj Arcel 

“Dogman” Luc Besson 

“Le Bête” Bertrand Bonello

“Hors-Saison” Stéphane Brizé 

“Enea” Pietro Castellitto 

“Maestro” Bradley Cooper 

“Priscilla” Sofia Coppola

“Finally Dawn” Saverio Costanzo

“Lubo” Giorgio Diritti 

“Origin” Ava DuVernay 

“The Killer” David Fincher 

“Memory” Michel Franco

“Io Capitano” Matteo Garrone 

“Evil Does Not Exist” Ryûsuke Hamaguchi 

“The Green Border” Agnieszka Holland 

“The Theory of Everything” Timm Kröger 

“Poor Things” Yorgos Lanthimos 

“El Conde” Pablo Larrain

“Ferrari” Michael Mann

“Adagio” Stefano Sollima 

“Woman Of” Malgorzata Szumowska, Michal Englert 

“Holly” Fien Torch

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 6

İlk filmi ‘"İki Şafak Arasında’" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak.

HORIZON

“A Cielo Aperto” Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

“El Paraiso” Enrico Maria Artale

“Behind the Mountains” Mohamed Ben Attia 

“The Red Suitcase” Fidel Devkota

“Tatami” Guy Native, Zar Amir Ebrahimi 

“Paradise is Burning” Mika Gustavson

“The Featherweight” Robert Colony 

 “Invelle” Simone Massi 

“Hesitation Wound” Selman Nacar 

“Heartless” Nara Normande, Tião

“Una Sterminata Domenica” Alain Parroni 

“City of Wind” Lkhagvadulam Purev-Ochir 

“Explanation for Everything,” Gábor Reisz 

“Gasoline Rainbow” Bill Ross, Turner Ross 

“En Attendant La Nuit” Céline Rouzet 

“Housekeeping for Beginners” Goran Stolevski 

“Shadow of Fire, Shinya Tsukamoto 

“Dormitory” Nehir Tuna 

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 7

HORIZONS EXTRA 

“Bota Jonë” Luàna Barjami

“Forever Forever” Anna Buryachkova 

“The Rescue” Daniela Goggi 

“Day of the Fight, Jack Huston

“In the Land of Saints and Sinners" Robert Lorenz 

 “Felicità” Micaela Ramazzotti 

“Pet Shop Boys” Olmo Schnabel 

“Stolen” Karan Tejpal 

“L’Homme D’Argille” Anaïs Tellene 

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 8

DİZİLER

“D’argent et de sang” Xavier Giannoli, Fredéric Planchon

“I Know Your Soul”  Alen Drjević and Nermin Hamzagic 

KURGU OLMAYANLAR YAPIMLAR

“Amor” Virginia Eleuteri Serpieri

“Frente A Guernica” Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi 

“Hollywoodgate” Ibrahim Nash’at 

“Ryuichi Sakamoto — Opus” Neo Sora 

“Enzo Jannacci Vengo Anch’io" Giorgio Verdelli 

“Menus Plaisirs” Frederik Wiseman 

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı - 9

KURGU FİLMLER

“Society of the Snow” J.A. Bayona 

“Coup de Chance” Woody Allen 

“The Wonderful Story of Henry Sugar” Wes Anderson

“The Penitent” Luca Barbareschi 

“L’Ordine Del Tempo” Liliana Cavani

“Vivants” Alix Delaporte

“Welcome to Paradise” Leonardo di Constanzo

“DAAAAAALI!,” Quentin Dupieux 

“The Caine Mutiny Court-Martial” William Friedkin

“Making of” Cédric Kahn 

“Aggro Dr1ft” Harmony Korine

“Hit Man” Richard Linklater

 “The Palace” Roman Polanski

 “Snow Leopard” Pema Tseden

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