90'lı yılların ünlü ismi Bora Öztoprak’tan 30 yıla 30 şarkı

30 yıl geride kariyerinizde, aslında hiç müzikten kopmadan gelinen bir 30 yıl, buradan bakınca ne görüyorsunuz, nasıl geçti sizin için bu 30 yıl?

Çok enteresan tabii. Kariyerimin 30’uncu yılında olduğumu kabul etmek zor tabii ister istemez. Önemli bir süre bir kariyerde 30 yıl üretebilmek, bu şansı bulmak, seyirciyle sürekli temas halinde olmak, çok kolay bir şey değil. Bana kariyerimin ilk başında Grup Gündoğarken’in her bir üyesi tek tek söylemişti. Destekleri çok önemlidir her birinin, varlık sebebimdir yani. Onlar kalıcı olmak, kalıcı şarkılar yapmak önemli derdi. Sadece popüler olmak adına değil, kalıcı işler yapmak önemli diye. Çok haklılarmış, kalıcı olmak böyle bir şeymiş demek ki. 30 yıl sürekli üreterek geçti, arada küskünlüklerim de oldu. Arada çok güzel zamanlarım da oldu. Bence şahane bir 30 yıldı.

Bu 30 yıllık kariyerde 6 albüm, 3 single görüyoruz. Sıra Bize de Gelecek çıkış albümü, sonrasında Bu Şehir, Başıma Bela mısın?, Bence, Tam Karşındayım, Çetrefilli Yollar ve Büyüdü albümleri… 2013’ten bu yana sanırım albüm yok. Neden 2013 yılından bu zamana yeni bir albüm gelmedi? Orada bir boşluk mu var?

Öncesinde var aslında 2007 - 2013 arasında ne albüm ne single, hiçbir şey yapmadım. O küskünlük dönemi dediğimiz şahane bir dönemdi.

Neden küstünüz peki?

Biraz yorgunluk da olabilir. Kendi yolunu kendi bulmaktan yorulmak. Aklıma fikir gelmiyordu artık. O ara hayatımıza dijital giriyordu. Değişim yaşanıyordu, o değişime ayak uydurmak lazımdı. Yani küskünlükten çok belki de bir demlenme dönemiydi bugünden baktığımda.