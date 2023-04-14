ABD'nin en büyük festivali Coachella bugün başlıyor

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivaLi olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali bugün başlıyor. Etkinlik 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında yapılacak.
Bu yıl 22'nci kez düzenlenen festivalde Bad Bunny, Blackpink ve Frank Ocean, ana kadroyu oluşturuyor. Geçen yıl kadronun başını çeken isimler Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia ve The Weeknd olmuştu.
Festivalde ayrıca İzlandalı yıldız Bjork, İspanya'dan Rosalia, Nijerya'dan Burna Boy ve İngiliz-Hint şarkıcı Jai Paul de sahne alacak.
Diğer performans sergileyecek isimler arasında Metro Boomin, Pusha T, Kid Laroi, $uicideboy, A Boogie, Latto, Earthgang, Flo Milli, GloRilla, 070 Shake ve Rae Sremmurd var. Calvin Harris, Kaytranada, Porter Robinson, Yaeji ve Chemical Brothers, Underworld ve Sasha & John Digweed de festival seyircisiyle buluşacak.
İki yıllık pandemi arasından sonra geçen yıl nisan ayında yeniden düzenlenen festivalin bu yıl, geçen yıla kıyasla daha çok ses getirmesi bekleniyor. California'da iki hafta sonu üzt üste düzenlenen etkinliğe toplan 125 bin kişinin katılım göstermesi bekleniyor.
Festivale katılanlar, festival alanında cumadan itibaren üç günlük kamp kuruyor. Festivalde sahne alan isimler kadar katılımcılar da her yıl çılgın kıyafet tercihleriyle öne çıkıyor.