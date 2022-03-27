Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.03.2022 - 10:00

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğiyle uluslararası üne kavuşarak, yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi buluşturan Adana Portakal Çiçeği Festivali’nin açılışı, kortej geçişiyle yapıldı. Bu yıl 10. kez düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 1

'da bu yıl 10. kez düzenlenen 'nın açılışı, kortej geçişiyle yapıldı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 2

Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, geleneksel korteje katılmak için İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 3

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, karnavalı izleyenleri selamladı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 4

Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti, katılımcılar da bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 5

Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra töreninin yapılacağı Merkez Park'ta sona erdi.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 6

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimlerin alandaki gongu çalmasıyla karnaval başladı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 7

İşte 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan yansıyan görüntüler...

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 8
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 9
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 10
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 11
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 12
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 13
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 14
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 15
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 16
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 17
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 18
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 19
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 20
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 21
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 22
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 23
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 24
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 25
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 26
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 27
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 28
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 29
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 30
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 31
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 32
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 33
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 34
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 35
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 36
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 37
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 38
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 39
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 40
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 41
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 42
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 43
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 44
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 45
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 46
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 47
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 48
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 49
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 50
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 51
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 52
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 53
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 54
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 55
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 56
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 57
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 58
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 59
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 60
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 61
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 62
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 63
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 64
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 65
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 66
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 67
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 68
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 69
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 70
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 71
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 72
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 73
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 74
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 75
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 76
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 77
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - 78

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