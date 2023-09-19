Adana Altın Koza Film Festivali’nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu
Adana'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner ve şarkıcı Belkıs Özener'e verildi.
"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 5 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.