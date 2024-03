Adını Gas Light isimli oyundan alıyor: Gaslighting nedir?

GASLIGHTING HER YERDE

Gaslighting'i her yerde hissetmek mümkün. Bir iktidar mücadelesinin ideolojik aygıtı olarak politikada, bir kitleyi manipüle etmek için medyada, daha agresif biçimde sosyal medyada, bir ünlüye bir güçlüye itibar suikastında, spordan magazine hayatın her alanında birini tuzağa çekerken, bir kişi ya da kurum hakkında algı yaratırken, toplumu belli etmeden değiştirmek için haber üretirken vb. her durumda...