Adını Gas Light isimli oyundan alıyor: Gaslighting nedir?
İngiliz oyun yazarı Patrick Hamilton'ın 1938'de Gas Light adlı kitabından adını alan "gaslighting" kelimesi son yıllarda sıklıkla kullanılıyor. Gaslighting özellikle kişisel ve politik bağlamlarda insanları "yanıltmakta kullanılan kanallar ve teknolojilerdeki büyük artışı" anlatıyor. Peki, Gaslighting nedir?
Gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Bireyi kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir çeşit kötü yönlendirmedir. Bireyde veya seçilen grupta şüphe uyandırma, kalıcı inkâr, çelişki ve yalan yoluyla peyderpey dikte edilir ve fark edilmesi kimi zaman güçtür. Terimin adı, Gas Light (Gaz Lambası) adlı 1938 yapımı bir oyundan gelmektedir.