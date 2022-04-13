Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

Çoban Ramazan Kılınç da hayvanları otlatırken fark ettiği yapının ilgisini çektiğini ve müze görevlilerine bilgi verdiğini dile getirerek, "Ekipler gelip burada askeri kule olduğunu ve savunma amaçlı kullanıldığını söyledi. Bir şeylere vesile olduysam benim için ne mutlu" dedi.