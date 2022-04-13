Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

Haberler - Anadolu Ajansı | 13.04.2022 - 13:47

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 1

Konacık köyü kırsalındaki Fırat Nehri kıyısında hayvanlarını otlatan Ramazan Kılınç, kayalıkların üzerinde farklı bir yapıyla karşılaştı.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 2

Kılınç'ın ihbarıyla bölgeye giden Müzesi ekipleri, inceledikleri taşlardan numune aldı. Uzman ekiplerce numunelerde yapılan araştırmada, kalıntıların 1800 yıllık olduğu tespit edildi.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 3

Yapının Ortaçağ Dönemi'nde kullanılan askeri gözetleme kulesi olduğunu belirleyen ekipler, tescil çalışmalarına başladı.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 4

Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman'ın tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi. Bu nedenle zaman zaman yeni eserlerle karşılaştıklarını anlatan Alkan, bu anlamda Konacık köyünde de yeni bir esere ulaşıldığını belirtti.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 5

Yapının 1. yüzyılda inşasına başlanan, Orta Çağ'da kullanılan, yaklaşık 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi olduğunu ifade eden Alkan, gözetleme kulesinin çevresinde kale yapısının olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 6

Alkan, "Geçmişten günümüze doğru Fırat Nehri'nin kenarında savunma amaçlı kaleler ve kuleler yapılmıştır. Burası da bunlardan birisi. Aynı zamanda bölgede çeşitli seramik parçaları da tespit ettik. Arşivimizde bu alan yok, tescilli olmadığını gördük ve tescile sunup koruma altına alacağız" diye konuştu.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 7

Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fuat Şancı da bölgede bir kalenin varlığından söz edilebileceğini ancak bugüne yalnızca askeri kulenin kalıntılarının ulaştığını söyledi.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 8

Bölgede bazı seramik ve mozaik parçalarının da görüldüğünü belirten Şancı, bu emarelerin de varlığı düşünülen kalede halkın yaşadığına işaret ettiğini vurguladı.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 9

Tarih boyunca insanların güvenliklerini ön planda tuttuğunu aktaran Şancı, kale ve askeri kulenin de bu anlamda dikkati çektiğini kaydetti.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi - 10

Çoban Ramazan Kılınç da hayvanları otlatırken fark ettiği yapının ilgisini çektiğini ve müze görevlilerine bilgi verdiğini dile getirerek, "Ekipler gelip burada askeri kule olduğunu ve savunma amaçlı kullanıldığını söyledi. Bir şeylere vesile olduysam benim için ne mutlu" dedi.

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