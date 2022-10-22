Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı

Kars'ta, Osmanlı geleneksel ev ve konak mimarisi yapısında ayakta kalan ender eserlerden Ahmet Tevfik Paşa Konağı, ilgisizlik ve defineciler yüzünden harabeye döndü. Dış duvarları yıkılmak üzere olan konağın içerisi de defineciler tarafından kazma küreklerle eşilerek delik deşik edildi.

Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı - 1

Kars Kalesi'nin batı yönündeki eteğinde bulunan konak, Osmanlı mimari tarzında inşa edildi. Konak 19'uncu yüzyıl ortalarında Kars Valiliği yapan Ahmet Tevfik Paşa'nın oturduğu 'paşa konağı' olarak da biliniyor.

Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı - 2

İki katlı, dikdörtgen planlı ve cumbalı olan konak, kentte, son dönem Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşan en belirgin sivil mimari örneğini taşıyor. 

Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı - 3

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün envanterinde bulunan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın içinde defineciler tarafından arama yapıldığı, camları, kapıları ve duvarlarının bir kısmının kırıldığı görüldü. Konak bugünlerde madde bağımlılarının mekanı haline geldi.

Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı - 4

Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nın kısa sürede önlem alınmadığı takdirde, etrafındaki Osmanlı evleri gibi tamamen yıkılarak kaybolacağını söyleyen şehrin eski belediye başkanlarından Naif Alibeyoğlu şunları kaydetti:


"Türkiye'nin ilk peynir müzesini ziyaret ettiğimde orada Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nın restore edilmiş minyatürünü gördüm. Çok güzel. Ama aslı ise perişan halde. Bugün yarın tamamen dökülüp gidecek."

Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda defineci talanı - 5

"Belki yağmurların başlaması, daha da artması veya kıştan sonra karların erimesiyle beraber burası tamamen yıkılacak. Ama bunu canlandırırsak, turizme açarsak bizim için çok önemli ve anlamlı olacak."

N-LIFE HABERLERİ

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