Akademi Will Smith kararı için toplanıyor

Tokat olayı sonrası gösteri için sahneye çıkan komedyen Rock ise seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Rock, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm. Bir noktada bu konuda konuşacağım" diye konuşmuştu.