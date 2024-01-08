Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, dün gece sahaba karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doctor Who dizisi yıldızı Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81 Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu.

İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...