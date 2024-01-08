Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer bgaşı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 1

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, dün gece sahaba karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doctor Who dizisi yıldızı Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81 Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu. 

İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar... 

N-LIFE HABERLERİ

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 2

SİNEMA DALINDA KAZANANLAR

En İyi Film (Drama): Oppenheimer

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Poor Things

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 3

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 4

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 5

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 6

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Paul Giamatti - The Holdovers

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 7

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Emma Stone - Poor Things

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 8

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 9

En İyi Senaryo: Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

En İyi Özgün Müzik: Oppenheimer

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 10

En İyi Özgün Şarkı: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

En İyi Yabancı Film: Anatomy of a Fall

En İyi Animasyon Film: The Boy and the Heron

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 11

TELEVİZYON DALINDA KAZANANLAR

En İyi Dizi (Drama): Succession

En İyi Dizi (Komedi): The Bear

En İyi Mini Dizi / TV Filmi: Beef

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 12

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kieran Culkin - Succession

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 13

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Sarah Snook - Succession

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 14

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Ayo Edebiri - The Bear

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 15

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jeremy Allen White - The Bear

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 16

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama/Komedi): Matthew Macfadyen - Succession

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama/Komedi): Elizabeth Debicki - The Crown

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 17

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Steven Yeun - Beef

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Kazananlar Oppenheimer ve Succession - 18

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Ali Wong - Beef

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