Altın Küre tepkilerden sonra reform hareketini hızlandırdı

Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA), gelecek yıl 81'incisi düzenlenecek olan ödül töreninde oy kullanacak üyelerine 215 uluslararası üye daha eklediğini duyurdu.
95 mevcut üyeye dahil edişen 215 yeni uluslararası üye ile birlikte HFPA'nın toplam üye sayısı 310'a çıktı.
HFPA, seçmen sayısındaki artışın, oylama organının boyutunu ve çeşitliliğini artırma amacı taşıdığını açıkladı. Birlik, Los Angeles Times gazetesinin, HFPA'nın demografisi ve yönetimiyle ilgili iddialarının ardından çok sayıda reform yaptı.
Altın Küre Ödülleri, geçen yıl Hollywood tarafından boykot edilmişti. Los Angeles Times'ın Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin Amerikalı olmayan gazetecilerden oluşan üyeleri arasında hiç siyahi üye bulunmadığını bildirmesinin ardından, stüdyolar, reklamcılar ve oyuncular Altın Küre'ye katılmaktan vazgeçeceklerini açıklamıştı. Scarlett Johansson, HPFA'nın kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yapmıştı.
Tom Cruise, üç Altın Küre ödülünü iade etmişti. NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını açıklamıştı.
Tepkiler üzerine reformları hızlandıran HFPA, oylama organında şu anda Kamerun, Kosta Rika, Küba, Guatemala, Kazakistan, Malezya, Sırbistan ve Tanzanya gibi yeni eklenen ülkelerden uluslararası seçmenler de dahil olmak üzere toplam 76 ülkeden üyenin yer aldığını belirtti. Örgüte göre, oy veren kitlenin yüzde 58'i etnik çeşitlilik içeriyor. HPFA'da yüzde 25 Latin, yüzde 14 Asyalı, yüzde 10 siyahi, yüzde 9 Orta Doğulu ve yüzde 42 beyaz üye yer alıyor. HPFA ayrıca, oylama organının en az yüzde 17'sinin kendini LGBTİ olarak tanımlayan kişilerden oluştuğunu belirtti.
HPFA, 80. Altın Küre Ödülleri için oylama organının, yüzde 52'sinin kendini etnik olarak farklı olarak tanımlayan 200 seçmenden oluştuğunu söyledi.
HFPA, uluslararası seçmenlerin Altın Küre Ödülleri Davranış Kurallarına tabi olacağını ekledi.
HFPA Başkanı Helen Hoehne, "Yaklaşan 81. Altın Küre Ödülleri için 300 seçmene ulaşma hedefimizi, kapsamlı bir küresel işe alım çabası sayesinde aştık" dedi. Hoehne, "Yüzde 58'inin kendini etnik olarak çeşitli olarak tanımladığı, gerçek anlamda küresel bir oylama organı oluşturma konusunda benzeri görülmemiş başarı, bizi heyecanlandırıyor" diye ekledi.
HFPA'nın Çeşitlilik Sorumlusu Neil Phillips, "Çeşitli seçmenleri belirlemek, dahil etmek ve aktif olarak işe almak için ortaya konulan çabalar, Altın Küre'nin kendisini genişletme ve yeniden şekillendirme vaatlerini yerine getirdiğinin güçlü bir kanıtıdır" dedi.
81. Altın Küre Ödülleri, 7 Ocak 2024'te düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.