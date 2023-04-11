Altın Küre tepkilerden sonra reform hareketini hızlandırdı

Tepkiler üzerine reformları hızlandıran HFPA, oylama organında şu anda Kamerun, Kosta Rika, Küba, Guatemala, Kazakistan, Malezya, Sırbistan ve Tanzanya gibi yeni eklenen ülkelerden uluslararası seçmenler de dahil olmak üzere toplam 76 ülkeden üyenin yer aldığını belirtti. Örgüte göre, oy veren kitlenin yüzde 58'i etnik çeşitlilik içeriyor. HPFA'da yüzde 25 Latin, yüzde 14 Asyalı, yüzde 10 siyahi, yüzde 9 Orta Doğulu ve yüzde 42 beyaz üye yer alıyor. HPFA ayrıca, oylama organının en az yüzde 17'sinin kendini LGBTİ olarak tanımlayan kişilerden oluştuğunu belirtti.

HPFA, 80. Altın Küre Ödülleri için oylama organının, yüzde 52'sinin kendini etnik olarak farklı olarak tanımlayan 200 seçmenden oluştuğunu söyledi.

HFPA, uluslararası seçmenlerin Altın Küre Ödülleri Davranış Kurallarına tabi olacağını ekledi.