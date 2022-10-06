Altın Portakal'da Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler

Filmin destekçisi Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik de “Jale İncekol ile bir yol arkadaşlığımız oldu. İyi ki yollarımız kesişti. Türkiye'nin kurtuluşu üretimden geçer. Bir de kadın üretirse neler yapacağını göstermek lazımdı. Dünyayı kadınlar kurtaracak" dedi.

Filmde oynayan kadınlar ise çok heyecanlı olduklarını, yaşadıkları süreçle birlikte hayatlarının değiştiğini söyledi.