Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film

The Visit (2015)
İki küçük kardeşin uzak bir çiflikteki büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etmesiyle başlayan film, gerçekçi görüntüleriyle gerilim seviyesini her dakika artırıyor.
REC (2007)
Genç muhabir Angela ile haber kameramanı Pablo’nun beraber hazırladığı program, yaşlı bir kadının geçirdiği ev kazası ile ilgili gelen haber ile bambaşka bir boyuta taşınır.
Blair Cadısı (1999)
Bağımsız korku filmlerinden biri olan yapım, bir grup öğrencinin Blair Cadısı’nın belgeselini çekme teşebbüsünü konu alıyor.
Willow Creek (2013)
Jim ve kız kardeşi Kelly Kuzey Amerika ormanlarında dolaşan dev yaratıkların gerçek olduğuna inanır. Kameralarını da yanlarına alarak yola koyulan ikilinin korku dolu hikayesi, sizi koltuklarınıza yapıştıracak.
Lake Mungo (2008)
Joel Anderson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, evlerinin yakınındaki göle yüzmeye giden 15 yaşındaki Alice’ın boğulmasının ardından genç kızın ailesinin yaşadığı garip olayları konu alıyor.
The Taking of Deborah Logan (2014)
Medikal bir belgesel gibi görünen film, Deborah Logan karakterinin Alzheimer hastalığına yakalanış evrelerini işleyişi ve yaşattığı gerilim dolu anlarıyla hafızalara kazındı.
Unfriended (2014)
Filmde, bir gece görüntülü konuşma yapan liseli arkadaşların görüşmesi bir sene öncesi kendini öldüren arkadaşlarından mesaj almasıyla bölünür.
Host (2020)
Zoom üzerinden bir medyumla seans düzenleyen altı arkadaş için işler istenildiği gibi gitmez. Kötü bir ruhun evlerini istila etmesiyle gerilim seviyesi giderek artar.
V/H/S/94 (2021)
Bir SWAT ekibinin 1994 yılına ait bir VHS kaset bulmasıyla başlayan filmde, izleyicinin tüylerini ürperten birtakım görüntüler yer alıyor.
Son Ayin (2010)
Peter Cotton Marcus sıradan bir şeytan kovma ayini için geldiği çiftlikte ayinin görüntülerini kaydetmek istemiştir ancak kötü bir iblis tarafından ele geçirilen genç kızın içinden çıkan kötülük Marcus için unutulmaz olacaktır.