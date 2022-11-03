Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film

Bazı filmler vardır. Size o kadar gerçekçi gelir ki tüm sinirleriniz gerilir, korkuyu iliklerinize kadar hissedersiniz. Amatör kamera görüntüleri kullanılarak yaratılan 1999 yapımı Blair Cadısı filmi, düşük bütçeli bir film yapmak için yola çıkan gerçek sinemaseverler sayesinde yeni bir film türünü ortaya çıkardı. Amatör kamera ile çekilen veya çekilmiş gibi gösterilen filmler, korku sinemasını yeni bir boyuta taşımaya devam ediyor. Variety, amatör çekim tekniğiyle ortaya çıkan en iyi korku filmlerini bir araya getirdi...

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 1

The Visit (2015)

İki küçük kardeşin uzak bir çiflikteki büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etmesiyle başlayan film, gerçekçi görüntüleriyle gerilim seviyesini her dakika  artırıyor.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 2

REC (2007)

Genç muhabir Angela ile haber kameramanı Pablo’nun beraber hazırladığı program, yaşlı bir kadının geçirdiği ev kazası ile ilgili gelen haber ile bambaşka bir boyuta taşınır.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 3

Blair Cadısı (1999)

Bağımsız korku filmlerinden biri olan yapım, bir grup öğrencinin Blair Cadısı’nın belgeselini çekme teşebbüsünü konu alıyor.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 4

Willow Creek (2013)

Jim ve kız kardeşi Kelly Kuzey Amerika ormanlarında dolaşan dev yaratıkların gerçek olduğuna inanır. Kameralarını da yanlarına alarak yola koyulan ikilinin korku dolu hikayesi, sizi koltuklarınıza yapıştıracak.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 5

Lake Mungo (2008)

Joel Anderson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, evlerinin yakınındaki göle yüzmeye giden 15 yaşındaki Alice’ın boğulmasının ardından genç kızın ailesinin yaşadığı garip olayları konu alıyor.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 6

The Taking of Deborah Logan (2014)

Medikal bir belgesel gibi görünen film, Deborah Logan karakterinin Alzheimer hastalığına yakalanış evrelerini işleyişi ve yaşattığı gerilim dolu anlarıyla hafızalara kazındı.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 7

Unfriended (2014)

Filmde, bir gece görüntülü konuşma yapan liseli arkadaşların görüşmesi bir sene öncesi kendini öldüren arkadaşlarından mesaj almasıyla bölünür.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 8

Host (2020)

Zoom üzerinden bir medyumla seans düzenleyen altı arkadaş için işler istenildiği gibi gitmez. Kötü bir ruhun evlerini istila etmesiyle gerilim seviyesi giderek artar.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 9

V/H/S/94   (2021)

Bir SWAT ekibinin 1994 yılına ait bir VHS kaset bulmasıyla başlayan filmde, izleyicinin tüylerini ürperten birtakım görüntüler yer alıyor.

Amatör kamera ile çekilen en iyi 10 film - 10

Son Ayin (2010)

Peter Cotton Marcus sıradan bir şeytan kovma ayini için geldiği çiftlikte ayinin görüntülerini kaydetmek istemiştir ancak kötü bir iblis tarafından ele geçirilen genç kızın içinden çıkan kötülük Marcus için unutulmaz olacaktır.

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