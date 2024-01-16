Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi)

Klasik gençlik filmini yeniden beyazperdeye taşıyan Mean Girls filmi, 20 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinde zirveye yerleşti. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı yılın en iddialı aksiyon filmlerinden Arıcı: Ölüm Kovanı ise 17 milyon dolar ikinci sırada yer aldı. Film, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'ın sevdiği insanların dolandırılması üzerine intikam almasını anlatıyor. Timotheé Chalamet'in başrolde yer aldığı "Wonka" ise ilk üçteki yerini korudu. İşte 12-14 Ocak hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 1

10. Demir Pençe

2,4 miyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 2

9. The Book of Clarence

2,6 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 3

8. The Boys in the Boat

3,4 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 4

7. Gece Yüzüşü

4,6 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 5

6. Aquaman ve Kayıp Krallık

5,3 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 6

5. Migration

6,2 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 7

4. Anyone But You

71, milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 8

3. Wonka

8,5 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 9

2. Arıcı: Ölüm Kovanı

17 milyon dolar

Amerika'da en çok izlenen filmler belli oldu (12-14 Ocak gişesi) - 10

1. Mean Girls

20 milyon dolar

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