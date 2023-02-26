Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! Tom Curise'a yaşam boyu başarı ödülü

Hollywood’un en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödüllerinden bir ay önce dağıtılan ve Hollywood’un önde gelen yapımcıları tarafından verilen Producers Guild of America Ödülleri, dün Los Angeles'taki Beverly Hilton Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Ünlü oyuncu Tom Cruise’a “Yaşam Boyu Başarı" ödülü verilirken Everything Everywhere All at Once ise En İyi Film ödülünü aldı. Pandemi döneminde vizyona giren Top Gun: Maverick isimli filmi övgü alan Cruise hakkında Paramount Pictures’ın eski CEO’su Sherry Lansing, “Tom Cruise hepimize sinemaya yeniden gitmeyi gösterdi” dedi.
Cruise da konuşmasında televizyon ve film yapımcılarına teşekkür ederek, “Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum ve bu sadece şans değil. Bu şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım” ifadesini kullandı.
İşte Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin sahipleri...
EN İYİ FİLM
“Everything Everywhere All At Once”
EN İYİ ANİMASYON
“Guillermo del Toro’s Pinocchio”
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
“The White Lotus”
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
“The Bear”
EN İYİ MİNİ DİZİ
“The Dropout”
EN İYİ TV YA DA DİJİTAL PLATFORM FİLMİ
“Weird: The Al Yankovic Story”
EN İYİ KURGU OLMAYAN TV YAPIMI
“Stanley Tucci: Searching for Italy”
EN İYİ TV EĞLENCE PROGRAMI
“Last Week Tonight with John Oliver”
EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
“Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls”
EN İYİ BELGESEL FİLM
“Navalny”
EN İYİ SPOR PROGRAMI
“Tony Hawk: Until the Wheels Come Off”
EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI
“Sesame Street”
Michelle Williams
Amanda Seyfried
Amy Poehler
Cate Blanchett
Michelle Yeoh
Jamie Lee Curtis
Guillermo del Toro