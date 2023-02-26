Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu! Tom Curise'a yaşam boyu başarı ödülü

Hollywood’un en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödüllerinden bir ay önce dağıtılan ve Hollywood’un önde gelen yapımcıları tarafından verilen Producers Guild of America Ödülleri, dün Los Angeles'taki Beverly Hilton Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ünlü oyuncu Tom Cruise’a “Yaşam Boyu Başarı" ödülü verilirken Everything Everywhere All at Once ise En İyi Film ödülünü aldı. Pandemi döneminde vizyona giren Top Gun: Maverick isimli filmi övgü alan Cruise hakkında Paramount Pictures’ın eski CEO’su Sherry Lansing, “Tom Cruise hepimize sinemaya yeniden gitmeyi gösterdi” dedi.

Cruise da konuşmasında televizyon ve film yapımcılarına teşekkür ederek, “Neler yapmak zorunda olduğunuzu biliyorum ve bu sadece şans değil. Bu şansı kendiniz yaratmalısınız. Size her zaman minnettarım ve her zaman bu sektörü geliştirmek için çalışacağım” ifadesini kullandı.

İşte Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin sahipleri...