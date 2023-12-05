Anadolu kökenli 41 eser daha Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılmış Anadolu kökenli 41 tarihi eser ABD'den doğdukları topraklara dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında iadesini sağladığımız eser sayımız 30 bin 59'a ulaştı" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasında son beş yıldır geliştirilen işbirliği ve ortak çalışmalarla Türkiye'ye 2021 yılından bu yana iadesi sağlanan kültür varlıklarına yenileri eklendi.