Andrea Riseborough'nun tartışmalı Oscar adaylığı için karar verildi

Öte yandan bu yıl 'The Woman King' ile Viola Davis ve 'Till' filmiyle de Danielle Deadwyler'ın Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Rakiplerin güçlü olduğu kısa listeye bu iki siyah oyuncudan birinin kesin girmesi bekleniyordu. Ancak iki oyuncu da adaylık alamadı.