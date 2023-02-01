Andrea Riseborough'nun tartışmalı Oscar adaylığı için karar verildi

İngiliz aktris Andrea Riseborough’nun bağımsız film 'To Leslie' ile Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olması herkesi şaşırtmıştı.
Altın Küre, Critics Choice Awards gibi Oscar habercisi sayılan hiçbir ödülde adı geçmeyen ve pek de tanınmayan Riseborough'un bir anda Oscar Adayları listesinde görülmesi tartışma yaratmıştı.
Akademi, geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yaparak Andrea Riseborough’nun adaylığının incelemeye alınacağını ve adaylık konusunda bir kural ihlali belirlenirse bu adaylığın geri çekilebileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili soruşturmayı tamamlayan Akademi, oyuncunun adaylığının geçerli olmaya devam edeceğini açıkladı. Akademi yaptığı açıklamada filmin adaylığını çekilmesini gerekli kılacak bir durum olmadığını belirtti.
Öte yandan bu yıl 'The Woman King' ile Viola Davis ve 'Till' filmiyle de Danielle Deadwyler'ın Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Rakiplerin güçlü olduğu kısa listeye bu iki siyah oyuncudan birinin kesin girmesi bekleniyordu. Ancak iki oyuncu da adaylık alamadı.
Bu konuyla ilgili sessiz kalan Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Mia Farrow, Susan Sarandon, Minnie Driver ve Edward Norton gibi yıldızlar, peş peşe ve şaşırtıcı şekilde sürekli Andrea Riseborough’yu öven paylaşımlar yapması da dikkat çekti.