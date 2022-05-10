Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat

Haberler - NTV - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 05:20

Pop art akımının en önemli temsilcilerinden ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portrelerinden biri rekor fiyata alıcı buldu. Monroe portresi 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 1

Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresinin yer aldığı çalışmalardan biri olan “Shot Sage Blue Marilyn” açık artırmaya çıktı.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 2

New York'taki Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada eser, vergiler dahil, 195 milyon dolara, yani yaklaşık 2 milyar 945 milyon Türk Lirasına satıldı.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 3

Warhol'un eseri, Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 4

Eser, Monroe'nun 1962 yılında ölümünden kısa süre sonra, serigrafi adı verilen bir seri baskı tekniğiyle yapıldı.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 5

Portrelerde, Monroe'nun 1953 yapımı "Niagara" filminin tanıtımında yeralan fotoğrafı temel alındı.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 6

Warhol, Monroe'nun portresinin farklı renklerde bir çok versiyonunu üretti.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 7

Eserin satışından elde edilen gelir, çocuklara yardım vakıflarına bağışlanacak.

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 8
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 9
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 10
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat - 11

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