Antalya'daki 'böcek müzesi'nde 530 tür sergileniyor

Böcek türlerinden bir koleksiyon oluşturduklarını belirten Dikici, böcekleri kurutup üniversitelerin ilgili bölümleriyle ne tür oldukları, hangi bölgelerde yaşadıkları gibi konularda araştırma yaptıklarını kaydetti. Kuruttukları türleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla da müzede sergilediklerini dile getiren Dikici, "Ormanda bitki türlerinin yanı sıra kelebekten cırcır böceğine, kuşlara kadar birçok canlı yaşıyor. Ormana baktığınızda belki sadece ağacı görüyorsunuz ama içine girdiğinizde daha birçok canlının barındığını görürsünüz. 'Doğadaki çeşitlilik görülsün' diye bu müzeyi oluşturduk" dedi.

"Ormanlar yanarken sadece ağaç değil, toprağın altındaki solucandan üstündeki böceklere kadar hepsi yanıyor" diyen Dikici, "Orman sadece ağaçtan ibaret değil, orman bir ekosistem, içinde binlerce bitki türünü, binlerce hayvanı canlıyı barındırıyor. Bir orman yandığında sadece ağaçlarımız yanmıyor, yüzlerce, binlerce canlı da yok oluyor" ifadesini kullandı.