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Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu

Haberler - DHA | 19.08.2022 - 15:38 - Son Güncelleme : 19.08.2022 - 15:53

Düzce'de antik kentte devam eden kazılarda 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen 'Apollo Citharoedus' heykeli bulundu.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 1

Konuralp Mahallesi’ndeki ''Prusias Ad Hypium Antik Kenti''ndeki kazılarda 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ''Apollo Citharoedus'' heykeli bulundu.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 2

Yaklaşık 1 metre 90 santim boyunda, 60 santim eninde olan, belden aşağısı çıplak olarak betimlenen heykelin başında defne yapraklarından taç yer alıyor.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 3

Öte yandan kazılarda bir kadın heykeli de çıkarıldı.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 4

Kaide üzerine işlenen kadın heykelinin de aynı yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 5

Heykellerde iyileştirme yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildiği bildirildi.

Antik kentteki kazılarda Apollo heykeli bulundu - 6

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