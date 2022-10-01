Aphrodisias Ara Güler sergisi açıldı

Serginin ana gövdesini, Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Liste’sine girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor.