Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası EgeArt 10. Sanat Günleri Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak “Vefa” teması ile sanatseverlere kapılarını açtı. Ara Güler’in arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğraflarının yer aldığı Uluslararası EgeArt 10. Sanat Günleri’ndeki Ara Güler sergisi 6 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek - 1

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformunun ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2018 yılında açılan Ara Güler Müzesi, büyük usta Ara Güler’in 45 adet siyah/beyaz fotoğrafını Uluslararası EgeArt 10. Sanat Günleri kapsamında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ana salonunda İzmirlilerle buluşuyor. 

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Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek - 2

Ara Güler Müzesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen fotoğraf sergisi 6 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek - 3

Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ve bir sanatçıya ithaf edilen ilk ve tek fotoğraf müzesi olan Ara Güler Müzesi İstanbul bomontiada’da büyük ustanın eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek - 4

Müzenin çeşitli illerde bulunan sanat kurumları, müzeler ve yerel yönetimlerle de iş birlikleri bulunuyor.

Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek - 5

Farklı iş birlikleriyle Ara Güler’in arşivindeki birbirinden değerli fotoğraf ve belgeyi geniş kitlelere ulaştırmak hedefiyle çok sayıda sergi ve etkinlikler düzenleniyor.

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