Ara Güler arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğrafları Ege Üniversitesi'nde sergilenecek

Türkiye’de kültür ve sanat alanında uzun soluklu çok sayıda sosyal sorumluluk platformunun ve projesinin destekçisi olan Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu 2018 yılında açılan Ara Güler Müzesi, büyük usta Ara Güler’in 45 adet siyah/beyaz fotoğrafını Uluslararası EgeArt 10. Sanat Günleri kapsamında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ana salonunda İzmirlilerle buluşuyor.