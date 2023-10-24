Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Atatürk 1881-1919 filminin galası Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de gerçekleştirildi. Kendisini en çok etkileyen sahneyi anlatan İynemli, “Atatürk’ün 1934’te Anzak annelerine yazdığı bir mektup var. Biz o mektubu Çanakkale Savaşı’nın sonunda kullandık. O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim” dedi.

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 1

Atatürk 1881-1919 filminin Atatürk Kültür Merkezi'nde galası yapıldı.

Gala gösterimine Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Esra Bilgiç, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, yapımcılığı üstlenen Saner Ayar, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu canlandıran Emre Mete Sönmez, Stiliyan Kovaçev’i canlandıran Darko Perić  ile çok sayıda sinema ve basın camiasından isim katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 2

"LAYIK OLMAK İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞTIK"

Yapımcı Ayar, Dijital film ve dizi platformu Disney Plus’ta 6 bölümlük bir dizi olarak yayımlanması planlanan ancak daha sonra platformdan kaldırılan  Atatürk 1881-1919 filmi ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Öte yandan filmde kullanılan kostümler bina içerisinde sergilendi.

Filmde Atatürk rolünü canlandıran oyuncu Aras Bulut İynemli çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Heyecanlı değilmişim gibi davranamayacağım. Sorumluluğu çok büyük bir projenin içerisindeyim. Dünyanın en büyük ve en saygı duyulan liderlerinden birinin hikayesini anlattık. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğini oynamak gibi bir şansa eriştim. O yüzden tek bir motivasyonum vardı; layık olabilmek. Çünkü hiçbir zaman tam olmayacak hiçbir zaman özlemimizi karşılamayacak duygular bunlar, çok özlüyoruz. Layık olmak için gerçekten çok çalıştık. İki buçuk senelik bir emeğin sonunda burada karşınızdayız. Şimdi takdir seyircinin, umarım elimizden geleni yaptığımızı gösterebiliriz” dedi.

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 3

“O SAHNEYİ ÇEKMEDEN ÖNCE 15 DAKİKA KENDİME GELEMEDİM”

En çok etkilendiği sahneyi anlatan İynemli, “Benim en etkilendiğim yerlerden birini anlatmak istiyorum; Atatürk’ün 1934’te Anzak annelerine yazdığı bir mektup vardır. Biz o mektubu Çanakkale Savaşı’nın sonunda kullandık. O sahneyi çekmeden önce ben 15 dakika kendime gelemedim. Tabii bu galiba ikinci filme denk gelecek, orada göreceksiniz. Film aslında 6 bölümlük bir diziydi ancak yolculuğu değiştiği için iki film haline döndü” diye konuştu.

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 4

Zübeyde Hanım’ı canlandıran oyuncu Songül Öden  “Benim için çok heyecan verici bir süreçti. Mehmet Ada ile daha önce çalışmıştım. Mehmet Ada bana bu işi teklif ettiğinde önce korktum ve çekindim ama sonra beni ikna etti. Eğer bu işi hata edip kabul etmeseydim çok üzülürdüm. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hayatımda omuzlarımda bir apolet gibi taşıyacağım bir işim var diyebilirim, Atatürk öyle bir iş. Seyirci de izlediğinde ne demek istediğimi anlayacak” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Efendi’yi canlandıran Mehmet Günsür, “Ne büyük bir onur Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu projeyle burada olmak. Çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber bu işi yapmak çok büyük bir mutluluk” dedi.

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 5

"CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR PROJE YAPTIK"

Madame Corinne’i canlandıran oyuncu Esra Bilgiç, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışır bir proje yaptık. Arkadaşlarımla ve hocamla çalıştığım için çok memnunum. Saner Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için harika bir serüvendi, umarım seyirci de beğenir ve takdir eder. Heyecanla yeniden izlemeyi bekliyorum” diye konuştu.

Filmde Enver Paşa’yı canlandıran Sarp Akkaya bu projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Hayatımda daha önce birçok projede yer aldım ama bu kadar büyük bir projenin içinde ilk defa yer alıyorum. Her anlamda büyük bir projeden bahsediyorum. 100’üncü yıla ve atamıza yakışır bir iş çıkardığımıza inanıyoruz, bundan sonrası seyircinin takdiri" dedi. 

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 6

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, “Uzun, yorucu, ağır, çok gururlandırıcı aynı zamanda da sorumluluğu çok büyük bir projeydi. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Tüm oyuncu arkadaşlarımla, prodüktörlerimle ve ekip arkadaşlarımla elimizden geleni yaptık. Son kararı seyirci izledikten sonra karar verecek” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu canlandıran Emre Mete Sönmez ise “Çok güzel bir filmdi. Çok beğendim. Kendim oynadığım için de çok gururluyum. Oyuncu ablalarım ve abilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Disney’in Atatürk dizisini kaldırmasına yönelik açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Saner Ayar, “Disney’in bu kararı Türkiye’ye özel bir karar değil. Disney’in bu kararı, Amerika dışındaki bütün pazarlarda yerel üretimi durdurmak üzere. Oralarda neden hiçbir diziyle ilgili ses çıkmadı da bir tek Atatürk gündem oldu? İşte o da Atatürk’ün büyüklüğü. Çünkü Türkiye’de Disney’in yaptığı diğer bütün diziler durduruldu ve platformda yer almıyor ama onlar hiç gündem olmadı. Bir dünya liderinden bahsediyoruz. Bir dünya liderinin bütün dünyaya anlatılmasından bahsediyoruz o nedenle gündeme geldi. Bu Disney’in bütün dünyada aldığı stratejik değişim kararı, Atatürk’e özel alınmış bir karar değil, bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada film Disney platformunda olsaydı sadece o platformun üyeleri seyredebilecekti. Filmimiz bütün Kıta Avrupa’sı, 19 Arap ülkesi, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Kore, Pakistan ve muhtemelen Çin’de, Ocak ayından sonra da Amerika’da vizyona girecek. Eylül ayı itibarıyla dünyanın en büyük platformlarından bir ya da bir kaçında aynı anda yayında olacak. Daha sonra da dünyadaki bütün televizyonlarda olacak. Yani Disney’de kalsaydı filmin bu kadar erişimi olmayacaktı. Şu anda Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bütün dünyaya anlatıyor olacağız. Asıl problem şu; Atatürk’ü tanımıyorlar, tanıdıkça daha çok sevecekler. Bu film bence en çok ona hizmet edecek” diye konuştu.

Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim - 7

2019 yılında film çekme kararı aldıklarını ifade eden Ayar, “ Filmin senaryosunu hazırladık. Önce HBO (Home Box Office – Amerikan Pay-Tv televizyon ağı) ile anlaştık. HBO bütün dünyada Amerika dışında üretim yapmama kararı alınca Disney geldi ve ‘bize üretir misiniz?’ dedi. Bunun üzerine biz anlaşma sağladık. Disney ile anlaştığımızda bütçenin zaten yüzde 65’ini harcamıştık, sete çıkmak üzereydik, oyuncu kadromuz tamamdı ve senaryomuz hazırdı. Disney ile gerçekten iyi bir iş birliğimiz vardı ama uluslararası kararı bu yönde olunca artık buradaki yöneticilerin de ona yapabilecekleri bir şeyleri yok” dedi.

FİLM HAKKINDA

Yapımda Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor. Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan ‘Atatürk 1.Film’ Milli Mücadele’ye giden yolda bir kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor.

Atatürk 1881-1919 filminin özel bir kısmı ilk olarak 29 Ekim’de televizyonda seyirci karşısına çıkacak. Daha sonra filmin birinci bölümü 3 Kasım’da, ikinci bölümü ise 5 Ocak 2024’te vizyona girecek.

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