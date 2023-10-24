Aras Bulut İynemli: O sahneyi çekmeden önce 15 dakika kendime gelemedim

Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, “Uzun, yorucu, ağır, çok gururlandırıcı aynı zamanda da sorumluluğu çok büyük bir projeydi. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. Tüm oyuncu arkadaşlarımla, prodüktörlerimle ve ekip arkadaşlarımla elimizden geleni yaptık. Son kararı seyirci izledikten sonra karar verecek” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu canlandıran Emre Mete Sönmez ise “Çok güzel bir filmdi. Çok beğendim. Kendim oynadığım için de çok gururluyum. Oyuncu ablalarım ve abilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Disney’in Atatürk dizisini kaldırmasına yönelik açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Saner Ayar, “Disney’in bu kararı Türkiye’ye özel bir karar değil. Disney’in bu kararı, Amerika dışındaki bütün pazarlarda yerel üretimi durdurmak üzere. Oralarda neden hiçbir diziyle ilgili ses çıkmadı da bir tek Atatürk gündem oldu? İşte o da Atatürk’ün büyüklüğü. Çünkü Türkiye’de Disney’in yaptığı diğer bütün diziler durduruldu ve platformda yer almıyor ama onlar hiç gündem olmadı. Bir dünya liderinden bahsediyoruz. Bir dünya liderinin bütün dünyaya anlatılmasından bahsediyoruz o nedenle gündeme geldi. Bu Disney’in bütün dünyada aldığı stratejik değişim kararı, Atatürk’e özel alınmış bir karar değil, bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada film Disney platformunda olsaydı sadece o platformun üyeleri seyredebilecekti. Filmimiz bütün Kıta Avrupa’sı, 19 Arap ülkesi, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Kore, Pakistan ve muhtemelen Çin’de, Ocak ayından sonra da Amerika’da vizyona girecek. Eylül ayı itibarıyla dünyanın en büyük platformlarından bir ya da bir kaçında aynı anda yayında olacak. Daha sonra da dünyadaki bütün televizyonlarda olacak. Yani Disney’de kalsaydı filmin bu kadar erişimi olmayacaktı. Şu anda Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bütün dünyaya anlatıyor olacağız. Asıl problem şu; Atatürk’ü tanımıyorlar, tanıdıkça daha çok sevecekler. Bu film bence en çok ona hizmet edecek” diye konuştu.