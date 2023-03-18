Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı otomobil Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı

Rahmi M. Koç Müzesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında tarihe geçmiş bir objeyi ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde kullandığı ve üzerinde fotoğrafının olduğu Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya'daki son örneği Torino şehrinden getirtilerek Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Harbiye Nezareti'nin, 1915 yılında Anafarta Grup Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis ettiği Fiat Zero ile aynı model olan otomobil, İtalya Torino'dan getirildi ve Tofaş tarafından Rahmi M. Koç Müzesi'ne hediye edildi.