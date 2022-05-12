Avatar 2'nin fragmanı bir günde izlenme rekoru kırdı

Haberler | 12.05.2022 - 10:59 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 11:05
Yönetmen James Cameron'ın 10 yıldan uzun bir süredir beklenen Avatar devam filmi projesi Avatar: Suyun Yolu'ndan (Avatar: The Way of Water) yayınlanan ilk fragmanın şaşırtıcı sayıda fazla izleyici çekmesi, tamamen beklenmedik bir şey değil aslında. Fragmanın gösterime girmesinden sonra ilk 24 saat boyunca edindiği izleyici sayısı, ilk filmin hayranlarının Avatar'ın mistik dünyasına geri dönmek için ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.
Disney ve 20th Century Fox, Avatar 2 fragmanının, online olarak yayınlandığı ilk 24 saat içinde 148,6 milyon tekil izlenmeye ulaştığını duyurdu. Bunun 23 milyonu, yalnızca Çin'den geliyor. Bu, fragmanın tek bir günde tüm Star Wars filmlerinden daha fazla görüntülendiği anlamına geliyor.
Rise of Skywalker'ın fragmanı ilk 24 saatte 112.4 milyon defa izlenmişti.
Yeni Avatar filminin fragmanı, ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu vizyona giren 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında' filmiyle birlikte sinemalarda gösterildi, pazartesi günü ise online olarak yayınlandı. Dolayısıyla açıklanan izleyici sayısı, fragmanı sinemalarda gören seyircileri de içermiyor.
Avatar: Suyun Yolu fragmanı, her ne kadar en çok izlenen fragmanlar arasında yer alsa da bu yıla ait iki fragmanın gerisinde kaldı. Amazon Original dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanı 257 milyon izlenmeye ulaşırken, Marvel'ın birkaç hafta önce yayınladığı 'Thor: Love and Thunder' fragmanı 209 milyon kişi tarafından izlenmişti.
Tüm zamanların en çok izlenen fragmanları listesinin bir numarasında ise 2021'in gişe rekortmeni 'Spider-Man: No Way Home' yer alıyor.
2009 yılında vizyona giren ilk Avatar filmi, 2,84 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmi olma unvanını halen elinde tutuyor. Disney, seyircileri Avatar 2'nin epik macerasına hazırlamak için ilk filmi 23 Eylül'de sinemalarda gösterime sokacağını duyurdu. Avatar: Suyun Yolu ise 16 Aralık'ta vizyona girecek.
Seriyi takip eden devam filmleri de 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.