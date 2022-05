Avatar 2'nin fragmanı bir günde izlenme rekoru kırdı

Avatar: Suyun Yolu fragmanı, her ne kadar en çok izlenen fragmanlar arasında yer alsa da bu yıla ait iki fragmanın gerisinde kaldı. Amazon Original dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanı 257 milyon izlenmeye ulaşırken, Marvel'ın birkaç hafta önce yayınladığı 'Thor: Love and Thunder' fragmanı 209 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Tüm zamanların en çok izlenen fragmanları listesinin bir numarasında ise 2021'in gişe rekortmeni 'Spider-Man: No Way Home' yer alıyor.