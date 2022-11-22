Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri

Kanadalı yönetmen James Cameron'ın bilim kurgu efsanesi olarak anılan Avatar filminin merakla beklenen devam filminden karakter afişleri ve yeni fragman geldi. 2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve afişler, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.
16 Aralık'ta gösterime girecek olan film, Sully ailesinin karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.
Devam filminde, ilk filmdeki olayların üstünden on yıldan fazla bir süre geçiyor ve Neytiri ile Jake Sully'nin artık çocuklarıyla birlikte geniş bir aile olduğu görülüyor.
Bu yolculukta hikayenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.
James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno’nun senaryosunu kaleme aldığı ‘Avatar: Suyun Yolu’nun yapımcılığını Jon Landau üstlenirken, David Valdes ve Richard Baneham de executive yapımcıları arasında bulunuyor.
James Cameron, dört devam filmi olarak planlanan Avatar serisinde Avatar 2 ve Avatar 3'ün çekimlerini bir arada yürüttü. Üçüncü film 2024 yılının Aralık ayında vizyona girecek. Diğer iki devam filminin geleceğini ise bu filmlerin gişedeki durumu belirleyecek.