 Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri | N-Life

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri

James Cameron'ın gişe rekortmeni Avatar filminin ikincisi olan Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) adlı yapımdan yeni fragman ve karakter afişleri yayınlandı. İkinci Avatar filmi, 16 Aralık'ta vizyona girecek.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 1

Kanadalı yönetmen James Cameron'ın bilim kurgu efsanesi olarak anılan Avatar filminin merakla beklenen devam filminden karakter afişleri ve yeni fragman geldi. 2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve afişler, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 2

16 Aralık'ta gösterime girecek olan film, Sully ailesinin karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 3

Devam filminde, ilk filmdeki olayların üstünden on yıldan fazla bir süre geçiyor ve Neytiri ile Jake Sully'nin artık çocuklarıyla birlikte geniş bir aile olduğu görülüyor.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 4

Bu yolculukta hikayenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 5

James CameronRick JaffaAmanda SilverJosh Friedman ve Shane Salerno’nun senaryosunu kaleme aldığı ‘Avatar: Suyun Yolu’nun yapımcılığını Jon Landau üstlenirken, David Valdes ve Richard Baneham de executive yapımcıları arasında bulunuyor.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 6

James Cameron, dört devam filmi olarak planlanan Avatar serisinde Avatar 2 ve Avatar 3'ün çekimlerini bir arada yürüttü. Üçüncü film 2024 yılının Aralık ayında vizyona girecek. Diğer iki devam filminin geleceğini ise bu filmlerin gişedeki durumu belirleyecek.

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 7

AVATAR: SUYUN YOLU (AVATAR: THE WAY OF WATER) FRAGMANI

Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 8
Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 9
Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 10
Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri - 11

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