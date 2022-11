Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri

Kanadalı yönetmen James Cameron'ın bilim kurgu efsanesi olarak anılan Avatar filminin merakla beklenen devam filminden karakter afişleri ve yeni fragman geldi. 2009 yapımı gişe rekortmeni Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve afişler, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.