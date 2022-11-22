Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) filminden yeni fragman ve karakter afişleri

James Cameron, dört devam filmi olarak planlanan Avatar serisinde Avatar 2 ve Avatar 3'ün çekimlerini bir arada yürüttü. Üçüncü film 2024 yılının Aralık ayında vizyona girecek. Diğer iki devam filminin geleceğini ise bu filmlerin gişedeki durumu belirleyecek.