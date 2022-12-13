Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında

Merakla beklenen ikinci Avatar filmi Avatar: Suyun Yolu'nun (Avatar: The Way of Water) vizyona girmesine sayılı günler kala Los Angeles galası gerçekleştirildi.
Yönetmen James Cameron'ın Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamadığı gecede, filmin yıldızları tam kadro yer aldı.
Başrol oyuncuları Zoe Saldana ve Sam Worthington'ın yanı sıra Sigourney Weaver, Stephen Lang, Bailey Bass, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-li Bliss ve Jamie Flatters galaya katıldı. Ayrıca filmin yapımcısı Jon Landau da oyunculara eşlik etti.
13 yıl sonra çekilen Avatar 2, 16 Aralık'ta vizyona giriyor. Geçen hafta Londra prömiyerinde basın mensuplarına izletilen 3 saat 10 dakikalık film, eleştirmenlerden tam not aldı.
İlk filmden daha iyi olduğu ve özellikle görsel efektleriyle byük bir seyir zevki sunduğu söylenen Avatar 2, ilk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasını anlatıyor.
Avatar: Suyun Yolu'nda Neytiri (Zoe Saldana) ve Jake Sully (Sam Worthington) çocuklarıyla birlikte büyük bir aile olarak seyirci karşısına çıkacak.
İşte Avatar 2'nin Los Angeles galasından yansıyanlar...
The Weeknd
Sam Worthington
Sigourney Weaver
Stephen Lang
Britain Dalton
The Weeknd ve H.E.R.
Bailey Bass
Jack Champion
H.E.R.
Todd McFarlane
Halle Bailey