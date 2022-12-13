Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında

Vizyona günü için geri sayımın başladığı devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun (Avatar: The Way of Water) Los Angeles galası, film ekibini bir araya getirdi.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 1

Merakla beklenen ikinci Avatar filmi Avatar: Suyun Yolu'nun (Avatar: The Way of Water) vizyona girmesine sayılı günler kala Los Angeles galası gerçekleştirildi. 

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 2

Yönetmen James Cameron'ın Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamadığı gecede, filmin yıldızları tam kadro yer aldı.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 3

Başrol oyuncuları Zoe Saldana ve Sam Worthington'ın yanı sıra Sigourney Weaver, Stephen Lang, Bailey Bass, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-li Bliss ve Jamie Flatters galaya katıldı. Ayrıca filmin yapımcısı Jon Landau da oyunculara eşlik etti.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 4

13 yıl sonra çekilen Avatar 2, 16 Aralık'ta vizyona giriyor. Geçen hafta Londra prömiyerinde basın mensuplarına izletilen 3 saat 10 dakikalık film, eleştirmenlerden tam not aldı.

İlk filmden daha iyi olduğu ve özellikle görsel efektleriyle byük bir seyir zevki sunduğu söylenen Avatar 2, ilk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasını anlatıyor.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 5

Avatar: Suyun Yolu'nda Neytiri (Zoe Saldana) ve Jake Sully (Sam Worthington) çocuklarıyla birlikte büyük bir aile olarak seyirci karşısına çıkacak. 

İşte Avatar 2'nin Los Angeles galasından yansıyanlar...

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 6

The Weeknd

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 7

Sam Worthington

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 8

Sigourney Weaver

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 9

Stephen Lang

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 10
Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 11

Britain Dalton

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 12

The Weeknd ve H.E.R.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 13

Bailey Bass

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 14

Jack Champion

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 15
Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 16

H.E.R.

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 17

Todd McFarlane

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 18

Halle Bailey

Avatar: Suyun Yolu ekibi Los Angeles galasında - 19

N-LIFE HABERLERİ

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