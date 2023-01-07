Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat elde eden 10. filmi oldu

ANNESİNİN RÜYASINDAN ETKİLENDİ

Cameron sözlerine “Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik” dedi.

Cameron “Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik” açıklamasında bulundu.