Avatar: Suyun Yolu tüm zamanların en çok hasılat elde eden 10. filmi oldu

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu.
13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasına girdi.
Dünya çapında 1,5 milyon dolar hasılat elde eden film, tüm zamanların en çok hasılat yapan 10. filmi oldu.
Film, Top Gun: Maverick ve Furious 7 filmlerini geçerek 10. sıraya yerleşti.
James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu'nun toplamda 1 milyar 521 milyon dolar hasılatı olan Yenilmezler (2012) filmini geçerek 9. sıraya yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan, Avatar: Suyun Yolu, 2021 yılında vizyona giren Spider-Man: Eve Dönüş Yok’un 12 günde kırdığı rekordan sonra en hızlı 1 milyar dolar hasılata ulaşan filmi olmuştu.
Avatar filminde yer alan karakterlerin neden mavi olduğunu merak ettiniz mi? Filmin yönetmeni James Cameron, bu sorunun cevabını verdi.
Empire dergisine konuşan ünlü yönetmen, “Eğer renk konusuna gelecek olursak, yeşil zaten çok kullanıldı. Yeşil uzaylıların filmlerde kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ayrıca bir de Hulk karakteri var tabii” dedi.
Cameron sözlerine “Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik” dedi.
Cameron “Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik” açıklamasında bulundu.
Ünlü yönetmen James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuşmuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.