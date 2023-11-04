Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi

Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (GDT) tarafından gerçekleştirilen Yılın Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmada 42 ülkeden 18 bin fotoğraf değerlendirildi ve farklı kategorilerde en iyi vahşi yaşam fotoğraflarını çekenler belirlendi.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 1

KAZANAN

Yılın Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu.

Yarışmanın kazanan fotoğrafı biyolog Javier Aznar González De Rueda tarafından çekilen bu kare oldu. Fotoğrafta dişi böceğin yumurtalarını koruduğu anlar detaylı bir şekilde görülebiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 2

KUŞLAR KATEGORİSİ

Jonathan Lhoir, bir filamingoyu çamurlu bir su birikintisinden yiyecek ararken yakaladı.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 3

DİĞER HAYVANLAR KATEGORİSİ

Yusufçuk böceğinin su üzerindeki dansını Marjan Artnak yakalamayı başardı.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 4

BİTKİLER VE MANTARLAR KATEGORİSİ

Portekiz'de terk edilmiş bir yerdeki tabak Roberto Bueno tarafından çekildi.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 5

MANZARA KATEGORİSİ

İzlanda'da volkanik girdaplar Joel Delmas tarafından çekildi.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 6

SU ALTI DÜNYASI KATEGORİSİ

Genç vatozların planktonlardan beslendiği anları Catherine Holmes çekti.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 7

İNSANLAR VE DOĞA KATEGORİSİ

Felix Heintzenberg minik serçelerin eski bir Rus tankına girdiği anları yakaladı.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 8

DOĞANIN STÜDYOSU KATEGORİSİ

Bruno D'Amicis Akdeniz fokununun eşsiz renkteki denizde yüzdüğü anları yakalamayı başararak en iyi fotoğrafçılar arasına girdi.

Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi - 9

GENÇ FOTOĞRAFÇILAR KATEGORİSİ

Alberto Roman Gomez, kuyruksallayan kuşunun dinlendiği anları yakaladı.

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