Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi
Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (GDT) tarafından gerçekleştirilen Yılın Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları açıklandı. Yarışmada 42 ülkeden 18 bin fotoğraf değerlendirildi ve farklı kategorilerde en iyi vahşi yaşam fotoğraflarını çekenler belirlendi.
KAZANAN
Yılın Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu.
Yarışmanın kazanan fotoğrafı biyolog Javier Aznar González De Rueda tarafından çekilen bu kare oldu. Fotoğrafta dişi böceğin yumurtalarını koruduğu anlar detaylı bir şekilde görülebiliyor.