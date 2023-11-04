Avrupa'nın en iyi vahşi yaşam fotoğrafları seçildi

KAZANAN

Yılın Avrupa Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu.

Yarışmanın kazanan fotoğrafı biyolog Javier Aznar González De Rueda tarafından çekilen bu kare oldu. Fotoğrafta dişi böceğin yumurtalarını koruduğu anlar detaylı bir şekilde görülebiliyor.