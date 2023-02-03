Barbaros Hayrettin Paşa Cami sedef işlemeleriyle göz dolduracak

Camide denizcilik motiflerinden esinlendiklerine dikkati çeken Emekli, Kur'an mahfazası üzerine bir pusula koyduklarını söyledi.



İnsanlara yol gösteren Kur’an-ı Kerim ile pusulayı camiye yerleştirdiklerini aktaran Emekli, "Pusula aramaya gerek yok, doğru yol bu kutunun içinde demek istedik. Sedef, bağa kabuğu, fil dişi gibi özel malzeme ve tasarımla ortaya koyduk. Böyle bir eserde bizim de küçük bir katkımızın olması bizim için bir şeref. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara yön bulması, huzur bulması için gönderdiği bir reçetedir. Biz de bu kılavuzu göstermek için pusulayı Kur'an mahfazasının dört bir tarafına, en ortaya işledik" dedi.