"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi)

Vizyondaki üçüncü hafta sonunda ABD gişesinin liderliğini bırakmayan "Barbie", hafta sonunda kazandığı 53 milyon dolarla birlikte dünya çapında 1 milyar 31 milyon dolar hasılat elde etti. Greta Gerwig imzalı film, henüz vizyondaki birinci ayını doldurmadan, "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin ardından 2023'ün küresel gişede bu sınırı geçen ikinci filmi oldu. İlk defa bir kadın yönetmenin filmi bu başarıya ulaştı. İşte, 4-6 Ağustos hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 1

10. Elemental: Doğanın Güçleri

1,2 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 2

9. Indiana Jones ve Kader Kadranı

1,5 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 3

8. Talk to Me

6,3 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 4

7. Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

6,5 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 5

6. Sound of Freedom

7 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 6

5. Perili Köşk

9 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 7

4. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

28 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 8

3. Oppenheimer

29 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 9

2. Meg 2: Çukur

30 milyon dolar

"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi) - 10

1. Barbie

53 milyon dolar

DAHA FAZLA GÖSTER