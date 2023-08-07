"Barbie" 1 milyar dolar barajını aştı (4-6 Ağustos hafta sonu ABD gişesi)
Vizyondaki üçüncü hafta sonunda ABD gişesinin liderliğini bırakmayan "Barbie", hafta sonunda kazandığı 53 milyon dolarla birlikte dünya çapında 1 milyar 31 milyon dolar hasılat elde etti. Greta Gerwig imzalı film, henüz vizyondaki birinci ayını doldurmadan, "Süper Mario Kardeşler Filmi"nin ardından 2023'ün küresel gişede bu sınırı geçen ikinci filmi oldu. İlk defa bir kadın yönetmenin filmi bu başarıya ulaştı. İşte, 4-6 Ağustos hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...
10. Elemental: Doğanın Güçleri
1,2 milyon dolar