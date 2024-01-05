Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler
2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, filmin çekilmesi çok çaba sarf ettiğini hatta herkese 1 milyar dolar sınırını aşacağına dair söz verdiğini söyledi.
Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.
Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ise Altın Küre ve Oscar Ödülleri'nde güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.