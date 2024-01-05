Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.

Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ise Altın Küre ve Oscar Ödülleri'nde güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.