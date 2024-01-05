Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, filmin çekilmesi çok çaba sarf ettiğini hatta herkese 1 milyar dolar sınırını aşacağına dair söz verdiğini söyledi.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 1

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu.

Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ise Altın Küre ve Oscar Ödülleri'nde güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 2

İKNA ETMESİ GEREKTİ

33 yaşındaki oyuncu The Hollywood Reporter’ın Actress Roundtable adlı programında filmin başarısı hakkında konuştu.

Oyuncu filmi çekmek için büyük bir bütçe istediğini ve yapım şirketini ikna etmek için çok çabaladığını söyledi. Erkeklerin filmi izlemek istemeyeceğine dair ortaya atılan fikirler de oyuncunun karşılaştığı zorluklardan biri oldu.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 3

"ERKEKLER ASLA BARBIE FİLMİ İZLEMEZ"

Robbie "Herkes 'Oluru yok. Erkekler asla Barbie filmini izlemeye gitmez' dedi. Erkekler, harika bir filmi izlemeye gider. Eğer harikaysa, herkes izler" dedi.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 4

1 MİLYAR DOLAR SÖZÜ VERDİ

Oyuncu, daha film çekimlerine başlamadan 1 milyar dolar kazanacağına dair söz verdiğini ifade etti.

Robbie "Spielberg'ü dinozorlarla bir araya getirdiğinizde elinize ne geçer? 1 milyar dolar. Greta Gerwig ile Barbie'yi bir araya getirdiğinizde de 1 milyar dolar elinize geçecektir. Kendi kendime 'Umarım bu film beklentiyi karşılar çünkü herkese bu filmin 1 milyar dolar hasılat elde edeceğine dair söz verdim" dedi.

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 5

Barbie filmi dünya çapında 1,4 milyar dolar hasılat elde etti

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie: Erkekler izlemez dediler - 6

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER