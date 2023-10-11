Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor

Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie'nin Ocean’s 11 projesi kesinleşti.

Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor - 1

REKORTMEN "BARBIE"NİN YILDIZLARI

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Film aynı zamanda açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi olmuştu.

Rekora doymayan filmin başrol oyuncuları Robbie ile Gosling tekrar aynı projede başrolleri paylaşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor - 2

Brad Pitt ve George Clooney gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı Ocean’s Eleven serisinin yeniden çekileceği haberi gündeme gelmişti ama oyuncular konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor - 3

Filmin yapımcısı Josey McNamara konuyla ilgili "Bir şey diyemem ama seriye yakışan bir film yapacağız. Film hazır olduğunda herkesin izlemesi için sabırsızlanıyorum" diyerek filmin çekileceğini doğruladı.

Robbie ile GoslingSden bahseden yapımcı sözlerine "Birlikte harika çalışıyorlar" diye ekledi.

Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor - 4

FİLM HAKKINDA

Jay Roach’un yönetmen koltuğunda oturacağı ve Carrie Solomon’un senaristliğini üsteleneceği filmin 1960’lı yıllarda Avrupa’da geçmesi bekleniyor. Film, Ocean's serisinde yaşanan olaylardan öncesini konu alacak.

Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor - 5

Steven Soderbergh’ün yönetmenliğini yaptığı ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'ı, Ocean’s Twelve (12) ve Ocean’s Thirteen (13) gibi devam filmleri takip etmişti.

2018 yılında ise kadın oyuncuların hakim olduğu Ocean’s Eight (8) filmi gelmişti. Filmin başrolünde Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Rihanna gibi isimler yer almıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER