Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor
Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie'nin Ocean’s 11 projesi kesinleşti.
REKORTMEN "BARBIE"NİN YILDIZLARI
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Film aynı zamanda açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi olmuştu.
Rekora doymayan filmin başrol oyuncuları Robbie ile Gosling tekrar aynı projede başrolleri paylaşacak.