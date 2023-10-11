Barbie filminin yıldızları Ryan Gosling ile Margot Robbie aynı projede: Ocean's Eleven filmi geliyor

REKORTMEN "BARBIE"NİN YILDIZLARI

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı "Barbie" yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Film aynı zamanda açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi olmuştu.

Rekora doymayan filmin başrol oyuncuları Robbie ile Gosling tekrar aynı projede başrolleri paylaşacak.